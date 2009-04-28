Ставки акцизного сбора на алкогольные напитки повышаются

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины № 1202-VI "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора".

Текст Закона опубликован на официальном сайте Президента.

Данными изменениями повышаются ставки акцизного сбора на вина игристые и вина газированные с 1,6 до 2,5 грн. за 1 л или в 1,5 раза со второго полугодия 2009 года. Акциз на другие перебродившие напитки (сидр, перри (грушевый напиток), напиток медовый), смеси из перебродивших напитков повышен на 25% - с 27 грн. до 34 грн. за 1 л 100-процентного спирта.

Кроме того, документом повышены ставки на тяжелые дистилляты на 50% (с 20, 30, 35, 45 евро до 30, 45, 50, 65 евро соответственно за 1000 кг ) с 1 ноября 2009 года.

Также изменения предусматривают ежегодное, начиная с 2010 года, проведение индексации ставок акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки в зависимости от индекса потребительских цен за прошедшие 12 месяцев.

Кабинет Министров Украины не позже 1 августа должен публиковать ставки акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки, определенные с учетом индекса потребительских цен. По результатам индексации ставки акцизного сбора подлежат округлению до двух знаков после запятой, отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, 31 марта 2009 г. Верховная Рада приняла в целом Закон Украины ”О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора”.