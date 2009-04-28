ООН: вирус свиного гриппа передается от человека человеку

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО) объявила о решении направить в Мексику группу экспертов в области ветеринарии, сообщает k2kapital..

Им предстоит выяснить, действительно ли новая вспышка смертельно опасного заболевания, известного сейчас как "свиной грипп", связанно именно с этими домашними животными. ФАО указывает на то, что в настоящее время все свидетельствует о том, что вирус передается исключительно от человека к человеку.

В распространенном сегодня заявлении организации говорится о том, что пока не доказано, что новая волна вируса гриппа типа А перешла к людям напрямую от свиней. Главный ветеринарный инспектор ФАО Джозеф Доменек выразил уверенность в том, что на данном этапе это "кризис для людей, а не для животных".

Напомним, что накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чань заявила, что случаи заболевания людей в Мексике и США свиным гриппом A/H1N1 представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Тем не менее, ВОЗ не рекомендовала каких-либо ограничений относительно поездок в эти страны или торговли с ними.

Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям принял решение о повышении фазы готовности к борьбе со свиным гриппом с третьей до четвертой и призвал государства сосредоточить усилия на мерах по смягчению последствий распространения вируса, так как сдержать его уже невозможно. Комитет ВОЗ вновь заявил, что оснований для рекомендаций по введению каких-либо ограничений относительно поездок в страны, охваченные вирусом свиного гриппа, или торговли с ними нет. Вместе с тем, эксперты посоветовали лицам, заболевшим гриппом, воздержаться от путешествий и полетов.

ВОЗ утверждает, что оснований для паники нет. Эпидемия еще не превратилась в пандемию.

Пока вакцины от этого вируса нет. Для ее изготовления потребуется не меньше 4-6 месяцев.

Всемирный банк выделил 205 млн. долл. на борьбу с свиным гриппом в Мексике. Предполагается, что эти деньги будут направлены на закупку лекарств и медицинского оборудования, при этом 180 млн. долл. планируется использовать для финансирования мероприятий по предотвращению дальнейшего распространения опасного вируса. Все средства будут выделены в течение 3-5 недель.

26 апреля правительство Мексики сообщило о 18 лабораторно подтвержденных случаях заболевания свиным гриппом A/H1N1. Продолжается расследование путей распространения и степени тяжести болезни в этой стране. ВОЗ направила в Мексику экспертов для выяснения ситуации на месте.