ВОЗ: вирус мексиканского свиного гриппа излечим

Вирус мексиканского "свиного гриппа" поддается лечению имеющимися лекарствами. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Грегори Хартл, передает Прайм-ТАСС.

Лекарства, включая препарат "Тамифлю", эффективны против вируса "свиного гриппа", болезнь поддается лечению, подчеркнул он.

Всемирная организация здравоохранения пока не планирует созыва в ближайшие дни очередного заседания чрезвычайного комитета по рассмотрению ситуации, связанной с эпидемией мексиканского "свиного гриппа", заявил Грегори Хартл.

Он отметил, что пока нет оснований для нового повышения уровня эпидемиологической тревоги ВОЗ в связи со "свиным гриппом".

В понедельник чрезвычайный комитет ВОЗ провел экстренную встречу и принял решение увеличить на одну ступень - до 4-го уровня - эпидемиологическую тревогу. Она означает, что вирус-возбудитель гриппа передается от человека человеку.

Отвечая на вопрос о перспективах повышения ВОЗ уровня тревоги до 5-го, который означает начало пандемии, Г.Хартл дал понять, что пока подобное решение не стоит в повестке дня. "Объявление 5-го уровня - очень и очень серьезный шаг, необходимо еще время, чтобы получить дополнительные данные", - заметил представитель ВОЗ. В любом случае объявление ВОЗ 5-го уровня станет "очень серьезным развитием событий", подчеркнул он.

Тем не менее, Г.Хартл не исключил, что при быстром и неожиданном развитии событий в связи с эпидемией чрезвычайный комитет ВОЗ может собраться в исключительно краткие сроки и принять "любое решение".