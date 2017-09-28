Эксперты прогнозируют сокращение экспорта сахара на 35%

Эксперты прогнозируют, что в текущем 2017-2018 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2017 – август 2018) украинские предприятия экспортируют около 500 тысяч тонн сахара, тогда как в предыдущем сезоне был установлен рекорд по объемам экспорта этого продукта на уровне 767,3 тысячи тонн. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор".

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Согласно сообщению, в предыдущем маркетинговом году основным потребителем украинского сахара стала Шри-Ланка, которая импортировала 112,2 тысячи тонн отечественного продукта на сумму 56,7 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкали Грузия и Турция, которые импортировали 47,9 тысячи тонн и 42,5 тысячи тонн сахара соответственно. Кроме того, украинские производители осуществляли значительные поставки в африканские страны. Так, Ливия импортировала сахара на 21,4 миллиона долларов, Кот-д'Ивуар – на 16,2 миллиона долларов, Египет – на 15,1 миллиона долларов.

По данным пресс-службы, Украина смогла в 2016-2017 МГ существенно нарастить объемы экспорта сахара за счет того, что на мировом рынке был дефицит этой продукции.

"Учитывая то, что прошлый маркетинговый год был дефицитным в мире, отечественные сахаровары нарастили поставки на внешние рынки. Так, в 2016-2017 МГ год украинские производители экспортировали рекордное количество сахара - 767,3 тысячи тонн на сумму 377,8 миллиона долларов и вошли в топ-10 мирового рейтинга экспортеров сахара", - цитирует пресс-служба руководителя аналитического отела ассоциации Руслану Бутыло.

Кроме того, согласно сообщению, в предыдущем сезоне произошла существенная переориентация рынков сбыта отечественного продукта – украинский сахар покупали даже те страны, которые обычно потребляли тростниковый.

Как сообщал УНИАН, украинские сахарные заводы с начала текущего сезона сахароварения, который стартовал 30 августа с запуском Томашпольского сахарного завода, переработали 1,58 миллиона тонн сахарной свеклы и произвели около 202 тысяч тонн сахара.

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, украинские предприятия за предыдущий сезон сахароварения (20 августа 2016 - 11 января 2017) экспортировали 344 тысяч тонн сахара, что в 33 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. За этот период, как сообщала ассоциация "Укрцукор", они переработали 13,7 миллиона тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 миллиона тонн сахара, при том что потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивается в 1,54 миллиона тонн.

В 2015-2016 МГ аграрии экспортировали 132,2 тысячи тонн сахара.