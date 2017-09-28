Потребление зерновых в Украине ежегодно сокращается на 3% - эксперт

Внутреннее потребление зерновых культур в Украине ежегодно сокращается в среднем на 3% в связи с сокращением численности населения и стагнацией животноводческого сектора, сообщила пресс-служба агентства "АПК-Информ".

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"За 5 последних сезонов уровень внутреннего потребления зерновых и зернобобовых культур сократился на 15%, или в среднем на 3% ежегодно", - сообщила пресс-служба со ссылкой на аналитика агентства Андрея Купченко.

Согласно сообщению, объем внутреннего потребления зерна в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 – июнь 2018) может достичь 23,8 миллиона тонн, что соответствует показателю предыдущего сезона (23,7 миллиона тонн), но на 6% ниже, чем в 2015-2016 МГ (25,3 миллиона тонн).

"Ожидаемая относительная стабильность показателя в текущем сезоне обусловлена активным экспортом муки и сохранением темпов переработки в связи с этим", – цитирует пресс-служба Крупенко.

Как сообщал УНИАН, согласно данным первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка, валовый сбор зерновых в текущем году в несколько раз превысит потребности внутреннего рынка и создаст значительный ресурс для производства и экспорта продуктов с добавленной стоимостью.

Минагропрод прогнозирует урожай зерновых в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль 2017 – июнь 2018), в зависимости от погодных условий, на уровне 60,2–63 миллионов тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.