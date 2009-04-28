ЕС не будет вводить торговые ограничения в отношении Мексики

Евросоюз не планирует вводить торговые ограничения в отношении Мексики из-за вспышки в этой стране свиного гриппа, заявила во вторник еврокомиссар по торговле Кэтрин Аштон.

"В настоящее время у нас нет планов вводить какие-либо торговые ограничения, поскольку, как нам известно, продовольствие или животноводческая продукция не представляют опасности (для человека)", - сказала Аштон, которую цитирует агентство Рейтер. Еврокомиссар по здравоохранению Андрулла Василиу во вторник предложила заменить название "свиной грипп" на "новый грипп", чтобы защитить животноводческую отрасль. Еврокомиссар подтвердила, что свинина безопасна, а употребление ее в пищу не имеет ничего общего со вспышкой заболевания.

Вспышка свиного гриппа была зафиксирована на прошлой неделе в Мексике. По данным на утро 28 апреля, от свиного гриппа в Мексике скончались 152 человека, более полутора тысяч госпитализированы с симптомами болезни. В США свиным гриппом заразились 48 человек, в Канаде - шестеро, в Новой Зеландии - три человека. В Европе были подтверждены случаи заболевания свиным гриппом у двух шотландцев и двух жителей Испании. Минздрав Израиля подтвердил во вторник, 28 апреля, первый случай свиного гриппа в стране.