Кабмин выделил 50 млн. грн. на борьбу со свиным гриппом

Правительство выделило 50 млн. грн. на борьбу со свиным гриппомпринятие мер по недопущению распространения свиного гриппа на Украине, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Правительство выделило 50 миллионов гривен для проведения первоочередных мер по недопущению занесения и распространения на территории Украины свиного гриппа. Такое распоряжение принято правительством на заседании 28 апреля", - сообщает пресс-служба. Эти средства будут направлены, в частности, на закупку дезинфекционных средств и диагностических тест-систем.

Кроме того, Кабмин на своем заседании во вторник утвердил план мер по предотвращению возникновения среди населения заболевания на свиной грипп. План мер предусматривает необходимость усовершенствовать систему эпизоотического надзора за циркуляцией возбудителей гриппа и заболеваемостью гриппом. Правительство поручило ряду профильных министерств и ведомств укрепить материально-техническую базу вирусологических лабораторий Госсанэпидемслужбы и Госкомветмедицины. Согласно решению правительства, лаборатории должны быть оснащены надлежащим оборудованием.

Кроме того, правительство обязало Гостаможню внести изменения к форме таможенной декларации в части обязательного декларирования гражданами продукции животного и растительного происхождения, которую они ввозят на территорию Украины. Вводится также запрет на ввоз живых свиней и мясных продуктов из стран, где зарегистрированы случаи заболевания свиней на грипп. Согласно решению правительства, соответствующие службы должны срочно проверить состояние здоровья украинцев, которые находились в странах, где зафиксированы вспышки вируса свиного гриппа, а также отработать порядок пересечения украинской границы гражданами из стран, где зафиксированы вспышки эпидемии.

Кроме того, правительство утвердило состав специальной правительственной комиссии по вопросам предотвращения возникновения среди населения заболеваний свиным гриппом под руководством главного государственного санитарного врача Украины Александра Биловола. В комиссию вошли представители министерств, ведущие научные работники и эксперты.