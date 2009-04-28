ВОЗ подтверждает 79 случаев заболевания людей свиным гриппом
Семеро заболевших скончались
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально подтверждает 79 случаев заболевания людей свиным гриппом.
Как сообщает РИА Новости, об этом заявил временно исполняющий обязанности помощника гендиректора ВОЗ по вопросам безопасности в области здравоохранения и окружающей среды Кеджи ФУКУДА.
Представитель ВОЗ сообщил, что в семи случаях заболевшие скончались, все - в Мексике.
Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в СМИ появилась информация об эпидемии свиного гриппа в Мексике. На сегодня количество жертв свиного гриппа в Мексике достигло свыше 150 человек.
Кроме того, во многих странах мира госпитализируют больных с подозрением на свиной грипп.
Глава Всемирной организации здравоохранения Маргарет ЧЕН заявила, что вспышка заболевания в Мексике имеет "потенциал пандемии". Сегодня ВОЗ повысила уровень вероятности пандемии вируса до четвертой степени.