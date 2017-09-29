Украинские аграрии намолотили более 40 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии к 29 сентября 2017 года намолотили 40,3 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 10,5 миллиона га (72% от прогноза) при урожайности 38,4 ц/га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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В частности, аграрии завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 9,7 миллиона га, намолотив 37,5 миллиона тонн зерна при средней урожайности 38,9 ц/га.

Согласно сообщению, гречихи намолочено 151 тысяча тонн с 133 тысяч га (73%), проса - 70 тысяч тонн с 48 тысяч га (85%), кукурузы – 2,4 миллиона тонн с 591 тысячи га (13%).

Кроме того, аграрии намолотили 6,8 миллиона тонн подсолнечника с площади 3,6 миллиона га (61%), 1,4 миллиона тонн сои с 801 тысячи га (40%), а также накопали 2,6 миллиона тонн сахарной свеклы с 62 тысяч га (19%).

Как сообщал УНИАН, в ходе весенней посевной кампании аграрии засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 7,17 миллиона га. Всего зерновыми в Украине засеяно 14,3 миллиона га (включая 7,15 миллиона га под озимыми культурами). Общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составляет 26,9 миллиона га, что на 152 тысяч га превышает показатель прошлого года.

По информации Государственной службы статистики, украинские аграрии в 2016 году под урожай озимых культур и зеленого корма засеяли 8,1 миллиона га, что на 3,8% больше, чем в 2015 году. При этом площади под зерновые культуры увеличились на 1,5% – до 7,2 тысячи га.

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2016 году в Украине было собрано 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.