Эксперты: потребление свинины в Украине не сократится

Проблема свиного гриппа не отразится на потреблении свинины в Украине.

Такое мнение в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН высказала начальник аналитического отдела Консалтингового агентства ААА Мария КОЛЕСНИК.

«На потреблении свинины это не отразится, поскольку вирус не передается через пищу. У нас это национальный продукт, сказать, что резко сократится его потребление – вряд ли. Тем более, что вирус передается от человека человеку либо от живого животного человеку, а через продукты питания не передается», - сказала М.КОЛЕСНИК.

Она напомнила, что когда в Украине были зарегистрированы случаи заболеваемости птицы птичьим гриппом, и существовала теоретическая возможность заражения через продукты питания, существенного влияния непосредственно на потребление мяса птицы в нашей стране это не оказало.

«Тут все зависит от информационного освещения данной проблемы. Поэтому, если будет правильная информационная компания, если до людей будет донесено, что это абсолютно безопасно, я думаю, наши производители не пострадают», - подытожила М.КОЛЕСНИК.

В свою очередь, руководитель группы экспертов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Владимир ЛАПА согласился, что если будет проведено необходимое разъяснение, что вирус не передается через продукты питания, то никакого влияния на потребление свинины в нашей стране это не окажет. «Но очевидно, что где-то на локальном уровне будет чувствоваться дефицит информации, и я думаю, что короткосрочное влияние на потребление этого мяса может быть. Но через несколько недель ситуация выровняется и все будет определяться возможностями производства и покупательной способностью населения», - сказал В.ЛАПА.

Как сообщал УНИАН, вспышки заболевания свиным гриппом зафиксированы в Мексике, США, Канаде, Бразилии, Англии, Чехии, Шотландии, Испании, Новой Зеландии, Австралии, Франции, Италии и Израиле, и количество заболевших постоянно растет.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет ЧЕН заявила, что вспышка заболевания имеет "потенциал пандемии". Вместе с тем, исполняющий обязанности генерального директора ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды Кейжи ФУКУДА заявил, что мир подготовлен к борьбе с угрозой пандемии гриппа лучше, чем до того, как столкнулся 5 лет назад с эпидемией птичьего гриппа. По его словам, уже ведется разработка вакцины против свиного гриппа.

Грипп свиней – высококонтагиозная остропротекающая болезнь, которая характеризуется резко выраженной лихорадкой, общей слабостью и поражением органов дыхания. Вирус гриппа свиней (ВГС) может вызывать заболевания у людей, и наоборот, установлена возможность заражения свиней гриппом людей.

Впервые болезнь диагностирована в 1918 году в США во время пандемии гриппа людей.

Вирус гриппа свиней неустойчив к физическому и химическому воздействию. Температура 60 градусов по Цельсию на протяжении 20 минут полностью инактивирует вирус.