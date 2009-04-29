Свиной грипп - новый удар по мировой экономике

Мир снова попал под удар. Мир снова отвлекают на болезнь. На сей раз ему придется бороться не только с финансовым кризисом, но и со свиным гриппом. Эксперты уже прогнозируют миллиардные убытки мировой экономики и переносят сроки выхода из глобального кризиса. Фондовые рынки демонстрируют обвал, на компании нахлынула очередная волна убытков. Пользователи Интернета активно забивают в поисковиках новую страшилку в различных вариациях...

Грипп и экономика

Очаг заболевания – Мексика. Власти этой страны заявляют о том, что количество умерших от предположительно свиного гриппа достигло 159, а число заболевших перевалило за 2,5 тысячи. Все больше стран – Мексика, США, Канада, Бразилия, Англия, Чехия, Шотландия, Испания, Новая Зеландия, Австралия, Франция, Италия, Израиль - заявляют о подтвержденных случаях заболевания. Представители Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что вспышку вируса вряд ли удастся локализовать, и призывают все страны быть готовыми принять меры по борьбе с болезнью.

Всемирный банк тоже подсчитал экономические синяки. В случае, если вспышка свиного гриппа перерастет в пандемию, равную по масштабу испанскому гриппу 1918 года, то ущерб экономике планеты составит 3,1 триллиона долларов, а мировой ВВП в течение первого года упадет на 4,8%.

Кстати, упоминание об испанки вводит в ужас. Эта эпидемия грохнула по миру после Первой мировой. Согласно историческим данным, за полтора года (в 1918-1919 гг.) в мире от этого заболевания умерли около 50 миллионов человек, причем за первые 25 недель пандемии умерли 25 миллионов человек. Но были и другие пандемии. В 1957 году, когда бушевал азиатский грипп, и 1968 году – гонконгский грипп погибли более полутора миллионов человек.

Всемирный банк называет три фактора влияния пандемии на экономику. В первую очередь, это – летальные исходы. Второе - временная нетрудоспособность заболевших. Но наибольшие потери будут в результате вызванного пандемией сокращения пассажирских авиаперевозок, посещений ресторанов, торговых центров и общественных мероприятий.

Правильность таких выводов подтверждает ситуация в Мексике. Национальный совет по культуре и искусству совместно с Национальным институтом антропологии и истории решили закрыть для посещения туристами все археологические комплексы, расположенные в Мехико и близлежащих районах. Запрет распространяется также на знаменитые на весь мир пирамиды Теотиуакана http://prime-tass.ru/. Иностранные туристы в массовом порядке отказываются от уже забронированных поездок.

В Мехико закрыты все музеи, выставочные и концертные залы, стадионы, библиотеки. В мегаполисе с населением около 20 млн. человек ограничена работа ресторанов и кафе, которым разрешено обслуживать клиентов, только продавая еду "на вынос" или с доставкой на дом. По первым оценкам, запрет коснулся 25 тысяч заведений, так или иначе дающих работу 450 тысячам человек. Свои ежедневные убытки рестораторы оценивают в 10 млн. долларов. И при этом надо отметить, что туристическая отрасль обеспечивает Мексике 8 процентов ВВП. Эта отрасль в прошлом году принесла стране 13 млрд. долларов дохода.

Цепная реакция продолжается. Нефть дешевеет, опустившись ниже отметки 50 долл. за баррель, большинство азиатских фондовых рынков отступили на негативную территорию, а иена достигла семинедельного максимума к евро и месячного - к доллару, поскольку инвесторы сокращают позиции по рискованным валютам. Американский и европейский фондовые рынки падают. То есть, активность замирает в ожидании дальнейших событий.

Причем, что удивительно, вспышка свиного гриппа произошла в тот момент, когда международные институты заявили о начале подъема мировой экономики. Такое впечатление, что как специально планете не дают шанс на выживание.

Украина и свиной грипп

Рьяно бросилась бороться со свиным гриппом и Украина. В первый же день массовой истерии Президент Ющенко заявляет о необходимости выделить на борьбу с этим недугом 50 млн. долл. При этом ранее уверяя, что ситуация в стране таковой, что не только не хватит на зарплату, но и на пенсии, а спецфонды практически пусты, как потом выяснилось, и казначейский счет тоже. На следующий день премьер Тимошенко проводит заседание Кабмина, на котором принимается решение выделить эту сумму из резервного фонда. Откуда в нем деньги, власть не уточняет. Получается как в анекдоте – тебя если тряхнуть, то посыпятся… Ну да ладно, выделение денег именно на эти цели абсолютно не смущает, а наоборот вносит оптимистические нотки. Тем более Генеральная прокуратура сразу же пообещала контролировать использование средств. Кстати, деньги Президент просил выделить для обустройства и возможности полноценного функционирования госучреждения «Украинский центр гриппа и острых респираторных инфекций».

Минздрав со своей стороны заверяет – все будет хорошо, правда, в ситуации, как выяснилось, еще не совсем разобрался. Это ясно со слов главы ведомства Василия Князевича, который заявил, что ситуация «является непонятной еще для нас. Мы ориентируемся только на Всемирную организацию здравоохранения и каждый день получаем оттуда информацию. Мы будем работать в спокойном режиме, нам главное - не создавать ажиотаж и панику».

По словам министра, Украина имеет соответствующий препарат для лечения этой болезни, «он изучен и доказан в лабораториях, в том числе Мексики и США…" Но отказался назвать его: "Если я вам заявлю об этом препарате, он будет тут же раскуплен… На этом заработают бизнес и остальные. Я вам как ответственный человек заявляю - мы имеем препарат. О вакцине речь не идет еще. Есть противовирусные препараты, которыми можно оказывать помощь».

Вобщем, все при работе. Создана специальная правительственная комиссия для контроля ситуации, введен запрет на ввоз мяса и продукции из стран, в которых зафиксированы случаи заболевания. В аэропорту «Борисполь» проводятся профилактические мероприятия. Стоит отметить, что в Минтрансе подчеркивают - между Мексикой и Украиной нет прямого авиационного сообщения, а регулярные рейсы из Северной Америки до аэропорта «Борисполь» осуществляются без изменений, согласно расписанию. Эти рейсы под особым контролем. Экипажи воздушных судов предупреждены о необходимости предварительно информировать диспетчерскую службу аэропорта обо всех случаях наличия на борту воздушных судов пассажиров с внешними признаками вирусной инфекции.

Будем надеяться, что страна справится с ситуацией, хотя она накаляется. Всемирная организация здравоохранения повысила уровень угрозы распространения свиного гриппа до четвертого (всего их шесть). Таким образом, медики находятся в шаге от присвоения новому вирусу гриппа статуса пандемии.

Четвертый уровень угрозы, присвоенный ВОЗ свиному гриппу, означает, что вирус устойчиво передается от человека человеку. На сегодня запланировано заседание ВОЗ. И если организация примет решение объявить заболевание пандемией, то это приведет к ограничению передвижения, торговли, закрытию границ стран пр. Успокаивает ООН, где заявляют, что мир лучше, чем когда-либо, готов противостоять беде.

И тут хочется вспомнить об украинском менталитете. А как же сало, мясо...

Эксперты успокаивают – производитель не пострадает, покупатель выживет. Так, начальник аналитического отдела Консалтингового агентства ААА Мария Колесник утверждает, что проблема свиного гриппа не отразится на потреблении свинины в Украине. «На потреблении свинины это не отразится, поскольку вирус не передается через пищу. У нас это национальный продукт, сказать, что резко сократится его потребление – вряд ли. Тем более, что вирус передается от человека человеку либо от живого животного человеку, а через продукты питания не передается», - отметила эксперт.

Она напомнила, что когда в Украине были зарегистрированы случаи заболеваемости птицы птичьим гриппом, и существовала теоретическая возможность заражения через продукты питания, существенного влияния непосредственно на потребление мяса птицы в нашей стране это не оказало.

С ней во мнении согласился руководитель группы экспертов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Владимир Лапа. «Но очевидно, что где-то на локальном уровне будет чувствоваться дефицит информации, и я думаю, что короткосрочное влияние на потребление мяса может быть. Но через несколько недель ситуация выровняется и все будет определяться возможностями производства и покупательной способностью населения», - сказал эксперт.

Как себя вести...

Чтобы знать, как себя вести в данной ситуации обратимся к медикам. По мнению профессора Полищука, особой угрозы потребление свинины не представляет. “Вирус гриппа очень лабильный (неустойчивый, подвижный - авт.). И разговоры вокруг опасности потребления похожи на какие-то экономические разборки, а не научные выводы. Чтобы заразиться сырым мясом, нужно уже и не знаю, что делать - разве вынюхивать легкие больного животного, - говорит профессор. - Если риск есть, то он минимальный и совсем не тянет на то, чтобы прикрывать экспорт или импорт. Это моя точка зрения. Еще раз повторю: об этом вирусе мало что известно”.

Между тем, доцент кафедры биохимии и экологии пищевых производств Национального университета пищевых технологий Алексей Ситник советует не употреблять мясо, если оно импортировано из стран, где наблюдалась вспышка свиного гриппа. “Этот вирус может передаваться. Речь идет о штамме, который вызывает паразаболевание у свиней. Мы не имеем к нему иммунитета, он абсолютно незнаком для организма человека. Поэтому у человека может наблюдаться очень тяжелый ход заболевания и, как правило, сверхтяжелые осложнения", – предупреждает он.

Бельгийские специалисты указывают на тот факт, что вирус H1N1 у свиней никогда не выявлялся. По мнению экспертов, риска заразиться при контактах с этими домашними животными или в результате потребления свинины нет. Вместе с тем, они советуют всем прибывающим из США и Мексики в течение семи дней внимательно следить за своим состоянием и при появлении симптомов гриппа - температуры, кашля, насморка и мышечной боли - обращаться к врачам.

Вот и пойми, что делать...

Экономическая связь

С учетом всего сказанного стоит вспомнить о птичьем гриппе. Его следы найдены и в свином. В 2003-2005 годах вирус H5N1 (птичка) вызвал сильнейшую в истории вспышку гриппа среди птиц. Эпидемия птичьего гриппа привела и к гибели людей. По данным ВОЗ, с 2003 года вирусом H5N1 заразились 389 человек в 15 странах мира, 246 случаев закончились смертью.

Еще более серьезные последствия имела эпидемия атипичной пневмонии, которая распространилась в 2002 -2003 годах в ряде стран Юго-Восточной Азии. За время эпидемии в 30 странах мира было зарегистрировано 8436 случаев заболевания SARS, более чем 900 умерших, наибольшее число жертв было зафиксировано в материковом Китае (348 случаев) и в Гонконге (298 случаев). Летальные исходы были отмечены также в Сингапуре, Канаде, Тайване, Вьетнаме, Малайзии, Таиланде и на Филиппинах. Один случай атипичной пневмонии был зарегистрирован и в России - в Амурской области.

Во всей этой хронике прослеживается интересная связь. 2002-2003 гг. - сильнейший подъем Китая. И тут же атипичная пневмония. 2003-2005 гг. – завал курятиной мировых площадок. В ответ - птичий грипп. Неужели некоторые эксперты были правы в тогдашних своих оценках – все в этом мире связано с экономикой. Как пошутил мой коллега: «свині спростовують звинувачення”...

МИД заявляет

На 5 мая не зафиксировано случаев заболевания украинских граждан за рубежом гриппом А/Н1N1 (свиной грипп), сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий Кирилич.

«Случаев, подтверждающих заболевание граждан Украины, которые временно или постоянно находятся на территории других стран, не зафиксировано», - сказал он.

В.Кирилич сообщил, что проживающие за рубежом граждане Украиныне обращались в дипломатические учреждения Украины по этому вопросу. Он напомнил, что МИД Украины дало оперативное поручение всем заграничным учреждениям Украины установить контакт со специальными службами страны пребывания и оперативно информировать МИД о выявленных фактах заражения людей вирусом гриппа А/Н1N1.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения, число подтвержденных случаев заражения людей гриппом A/H1N1 в 21 стране мира возросло до 1124.

ВОЗ констатирует

Всемирная организация здравоохранения констатирует спад активности гриппа A/H1N1, но призывает не снижать уровень противодействия его распространению, передает Би-Би-Си.

Всего, по данным ВОЗ, зафиксировано 900 случаев заражения в 18 странах на пяти континентах, и власти должны быть на чеку.

Ранее министр здравоохранения Мексики Хосе Анхель Кордова сообщил, что вирус, который унес жизни 22 человек в Мексике, прошел наивысшую стадию в период между 23 и 28 апреля. «Развитие эпидемии в настоящее время перешло в стадию спада», - сказал он.

Официальный представитель ВОЗ Грегори Хартл, комментируя заявление мексиканского министра, сказал, что текущий "период активности" (вируса) мог пройти.

"Мы не можем ослабить бдительность. Есть высокая вероятность того, что вирус вернется, особенно в холодный сезон", - добавил он.

К настоящему моменту передача инфекции от человека к человеку подтвердилась в 6 странах.

В Мексике от вируса предположительно умерли более 100 человек, хотя официально врачи потвердили смерть от инфекции в 22 случаях.

Тем временем, США заявляют о том, что количество подтвержденных случаев заражения в стране выросло с 160 до 244.

Первые случаи заболеваний начались сразу после окончания зимнего сезона в северном полушарии, что дает основание экспертам предполагать, что инфекция может вернуться осенью.

Эксперт ВОЗ по проблемам здорового питания Бен ЭМБАРЕК заявил, что после того как в Канаде были обнаружены свиньи, зараженные новым вирусом, нужно быть особо осторожными.

Однако, по его словам, убийство этих животных не поможет борьбе с распространением вируса, а свинина по-прежнему безопасна для употребления в пищу.

Продукты из свинины не являются источником гриппа А/Н1N1?..

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Всемирная организация по охране здоровья животных (ВООЗЖ), Всемирная организация охраны здоровья (ВООЗ) и Всемирная торговая организация (ВТО) заявляют о том, что продукты из свинины, которые изготовлены и сберегаются в соответствии с правилами гигиены, не являются источником гриппа А/Н1N1.

В заявлении этих организаций, размещенном на сайте ВТО, в частности, говорится: "Учитывая распространение гриппа А/Н1N1 и опасений относительно возможности заражения свиней и опасности свинины и продуктов из свинины, мы отмечаем, что свинина и продукты из нее, которые изготовлены и сберегаются в соответствии с правилами, рекомендуемых ВООЗ, ФАО, Комиссии «Кодекс Алиментариус» и ВООЗЖ, не будут служить источником инфекции".

В документе отмечается, что на сегодняшний день нет свидетельств того, что вирус передается через еду и, исходя из этого, в соответствии с Санитарным кодексом наземных животных, «нет и оснований для введения ограничительных мер по импортированию свиней и продуктов из свинины».

Напомним, Государственный комитет ветеринарной медицины Украины запретил ввоз в страну свиней, сырья и продукции из Мексики, Канады, США и Новой Зеландии, отгруженных после 21 апреля.

Еврокомиссия считает...

Еврокомиссия считает неоправданным запрещение России на импорт свинины из Испании и Канады из-за нового вида гриппа. Как сообщает сегодня AFP, об этом заявил представитель Еврокомиссии Гелльнер Лутц.

«Еврокомиссия сожалеет, что российские компетентные органы власти ввели неоправданные меры, которые противоречат международно-признанному поведению», - сказал представитель Еврокомиссии.

По его словам, Еврокомиссия проводит переговоры с Россией относительно возможности пересмотра принятого решения.

Россия запретила импорт свинины из Испании и части Канады 4 мая.

(УНИАН)