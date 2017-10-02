В Украине значительно выросли расходы на производство сельхозпродукции

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-августе 2017 года выросли на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики.

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При этом расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период выросли на 24,3%, а животного – на 18,8%.

В августе по сравнению с июлем затраты на агропроизводство сократились на 1,4%. В частности, совокупные расходы на производство растениеводческой продукции в августе сократились на 1,2%, а животноводческой – на 2%.

Согласно сообщению, затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за восемь месяцев текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,4%. В августе по сравнению с июлем эти затраты выросли на 0,4%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета оккупированной территории Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2016 году по сравнению с 2015 выросли на 13,5%.