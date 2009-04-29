Кременчугский гормолокозавод изменил состав Набсовета

Акционеры ОАО «Кременчугский городской молокозавод» (Полтавская обл.) изменили состав Наблюдательного совета предприятия.

Об этом УНИАН сообщили в руководстве предприятия.

По их данным, акционеры освободили от должности председателя Наблюдательного совета Вячеслава ТРОФИМОВА и двух членов совета - Андрея БАРЗДУНА и Вячеслава ДРОЗДА.

Акционеры избрали председателем Наблюдательного совета ОАО «Кременчугский гормолокозавод» Александра ЦВЕТКОВА. До назначения на эту должность он работал управляющим директором ООО «Группа Планета», управляющим директором ООО «Юнимилк», генеральным директором ООО «Юнимилк». Акциями ОАО А. ЦВЕТКОВ не владеет.

Также акционеры избрали членами Наблюдательного совета предприятия Татьяну ФАЛЕЕВУ, которая работает директором юридического департамента ОАО «Компания Юнимилк», и Николая КОВАЛЬЧУКА, который работает руководителем проекта ОАО «Галактон».

Справка УНИАН. ОАО "Кременчугский городской молокозавод" (входит в холдинг «Юнимилк-Украина») реализует свою продукцию под торговой маркой "Кремез". Завод выпускает более 140 наименований продукции. Кроме традиционных молокопродуктов выпускаются биокефиры, биойогурты, шоколадное масло. В ассортименте более 45 наименований мороженого.

Около 30% продукции реализуется в городе, остальное реализуется в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах Украины, а также экспортируется в Россию, Голландию, Японию и Польшу.

В 2003 г. ОАО "Галактон" приобрел ОАО "Кременчугский гормолокозавод".

ОАО "Галактон", ООО "Юнимилк", ДП "Галактис" (все - Киев), ОАО "Кременчугский гормолокозавод" (Полтавская обл.) входят в состав группы «Юнимилк Украина».

ОАО "Кременчугский гормолокозавод" по итогам 2008 года увеличило чистую прибыль в 21 раз, или на 9 млн. 568 тыс. грн., до 10 млн. 48 тыс. грн.