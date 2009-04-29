«Концерн Хлебпром» увеличил доход

По итогам первого квартала текущего года чистый доход ОАО «Концерн Хлебпром» увеличился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 108,9 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, чистая прибыль компании по итогам первого квартала т.г. составила 0,9 млн. грн. Валовая прибыль ОАО «Концерн Хлебпром» за отчетный период увеличилась на 87% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 36,1 млн. грн.

По данным пресс-службы, значительный рост по данному показателю является следствием оптимизации затрат и процессов на предприятии. Операционная прибыль компании за первый квартал составила 12,5 млн. грн, тогда как за аналогичный период прошлого года был получен операционный убыток 4,4 млн. грн.

Валовая маржа компании за первые три месяца текущего года выросла до 33% по сравнению с 18% за первый квартал прошлого года. Показатель EBIDTA за первый квартал 2009 года вырос в 2,6 раза и составил 20,5 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Концерн Хлебпром» является одним из крупнейших национальных производителей хлеба и объединяет хлебозаводы и комбинаты хлебопродуктов Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Ривненской и Черкасской областей. Доля ОАО «Концерн Хлебпром» на национальном рынке хлеба на конец 2008 года оценивалась в 7,3%.