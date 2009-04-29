В США зафиксирован первый случай смерти от свиного гриппа - жертвой новой болезни стал двухлетний ребенок в штате Техас, недавно побывавший в Мексике, сообщает Рейтер.

Это первая смерть от свиного гриппа за пределами Мексики.

До этого случаи с летальным исходом были зафиксированы только в Мексике - от вируса погибли 159 человек. В больницах находятся еще 1,3 тыc. человек. По оценке властей, общее количество больных достигло уже 2,5 тыс. человек.

В США на данный момент зафиксировано 65 случаев заражения, однако до этого момента власти сообщали, что у всех пациентов болезнь протекает в достаточно мягкой форме. Американские эксперты уже предрекали увеличение количества заболевших и первые жертвы.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), официайльно случаи заражения подтверждены властями США, Канады, Новой Зеландии, Британии, Израиля, Испании, Германии и Австрии. Последней из стран, подтвердивших факт заражения своих граждан свиным гриппом пока, является Австрия.

ВОЗ, обеспокоенная усилением угрозы, может повысить нынешний четвертый уровень тревоги до пятого на фоне продолжающегося распространения гриппа. Пятый уровень будет означать неизбежность пандемии.

Эксперты также опасаются, что свиной грипп может быть крайне опасен для людей, чья иммунная система ослаблена ВИЧ или другими заболеваниями.

Мировые рынки могут отреагировать на очередное действие ВОЗ негативно. Свинина и связанные с разведением свиней сырьевые товары, такие как зерно или соя, снизились в цене, однако на валютных рынках больших колебаний пока не наблюдается.