Украина установила рекорд по производству подсолнечного масла

Крупные и средние украинские предприятия в предыдущем 2016-2017 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2016 – август 2017) произвели 5,3 млн тонн подсолнечного масла, что на 46% превышает показатель за предыдущий сезон, и является рекордом за все годы независимости Украины.

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Как сообщила пресс-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт", с учетом мелких и средних переработчиков, объем производства подсолнечного масла по итогам 2016-2017 МГ превышает 6,4 миллиона тонн.

Согласно сообщению, к концу текущего сезона традиционно объемы переработки подсолнечника в Украине сократились. Так, в августе 2017 года производство подсолнечного масла крупными и средними предприятиями составило 153,4 тысячи тонн, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 51%. Однако рекордный урожай подсолнечника прошлого года позволил даже в конце маркетингового года более чем в два раза превысить показатель августа 2016 года– до 71,3 тысячи тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, в 2016 году в Украине было произведено 4,4 миллиона тонн нерафинированного подсолнечного масла, что на 20,2% больше, чем в 2015 году. Производство маргаринов и пищевых жиров в 2016 году составило 184 тысяч тонн, что на 13,6% меньше, чем в 2015 году.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла. По данным ассоциации "Укролияпром", в 2016 году Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного масла - 4,8 миллиона тонн, что на 23% больше, чем в 2015 году. В денежном выражении экспорт этой продукции составил 4,8 миллиарда долларов против 4,2 миллиарда долларов годом ранее.