Во Львовской области люди перессорились из-за чумы свиней

На Львовщине в селе Грозьово назревает скандал из-за африканской чумы свиней, говорится в сюжете ТСН.

У одной хозяйки сдохло 35 поросят. И теперь в селе должны уничтожить все поголовье. Однако, люди убеждены, что хозяйка подделал экспертизу, чтобы получить компенсацию, а расплачивается за это вся община.

Как сообщал УНИАН ранее, специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных - африканской чумы свиней (АЧС) в селе Остров Дубенского района Ровенской области.

26 сентября получено лабораторное подтверждение заболевания АЧС двух животных, которые содержались в индивидуальном крестьянском хозяйстве села Остров. В очагах заболевания принимают меры по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС.