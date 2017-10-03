Земельный кадастр перевели на технологию блокчейн, которая сделает невозможной подтасовку данных

Министерство аграрной политики и продовольствия совместно с Госагентством по вопросам электронного правительства запустили обновлённый Государственный земельный кадастр, который будет работать на технологии блокчейн, которая позволит обеспечить надежную синхронизацию данных, сделает невозможным их замену в результате внешнего вмешательства, а также даст возможность осуществлять общественный контроль за системой.

Читайте такжеГоспредприятие "СЕТАМ" провело первый в мире аукцион на технологии блокчейн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственного агентства по вопросам электронного управления Александр Рыженко на презентации обновленного земкадастра.

«Запуск кадастра на технологии блокчейн обеспечит надежную синхронизацию данных и позволит осуществлять общественный контроль благодаря нодам-аудиторам, которые могут устанавливать себе общественные организации», - сказал он.

По словам Рыженко, реализация проекта стала возможна благодаря совместной работе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, международной антикоррупционной организации Transparency International, а техническую организацию поддержал один из мировых лидеров в сфере блокчейн компания Bitfury.

Присутствовавший на презентации заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк отметил, что земельный кадастр - это первый публичный реестр в Украине, который переходит на технологию блокчейн.

«На фоне массовых актов рейдерства, связанного с землями, защита данных государственного кадастра важна для граждан, для тех, кто является собственниками земли. Защита этих данных - чрезвычайно важный аспект качественного выполнения государством своих функций», - сказал Мартынюк.

Он также отметил, что технология блокчейн в земельном кадастре сделает невозможным вмешательство земельных регистраторов – операторов государственного земельного кадастра – в корыстных целях.

«Вмешательство можно будет осуществить, но останется след, и под бдительным контролем внешних аудиторов, я думаю, мы такие факты будем быстро обнаруживать», - сказал замминистра.

Он добавил, что предусмотрен план дальнейшей интеграции технологии блокчейн в государственный земельный кадастр.

«В конце мы перейдем к полному мониторингу в режиме онлайн всех транзакций, всех операций по земкадастру», - сказал Мартынюк.

Присутствовавший на презентации исполнительный директор международной антикоррупционной организации «Transparency International Украина» Ярослав Юрчишин отметил, что открытие информации о владельцах земельных участков и невозможность изменить данные дает шанс на запуск рынка сельскохозяйственных земель.

«Для нас очень важно было стремление профильного министерства начать работу собственно в земельном кадастре. Почему? Потому что перевод на блокчейн фактически открывает информацию о владельцах земли и снимает одну из самых критических точек дискуссий - это о том, можно ли вводить рынок сельскохозяйственных земель. В формате открытой информации о собственности манипуляции, подтасовки документов становятся фактически невозможными», - сказал Юрчишин.

Он также отметил, что возможность отслеживать операции в земельном кадастре может получить любая общественная организация, скачав ноду-аудитора.

«Мы стали первой общественной независимой организацией, которая получает ноду-аудитора и начинает использовать механизм блокчейн как средство для публичного онлайн-контроля за реестром», - добавил Юрчишин.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Кабинет министров Украины принял постановление о переводе Государственного земельного кадастра на технологию блокчейн, обеспечивающую высокий уровень информационной безопасности, а также о переводе земельных аукционов в электронный формат.

Блокчейн - это способ хранения данных или цифровой реестр транзакций и сделок. При его использовании цифровые записи объединяются в "блоки", которые потом связываются криптографически и хронологически в "цепочку" с помощью сложных математических алгоритмов. Процесс шифрования, известный как хеширование, выполняется большим количеством разных компьютеров, работающих в одной сети. Как только реестр будет обновлен и образован новый блок, он уже не может быть изменен. Таким образом, подделать его невозможно.