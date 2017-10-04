В Харьковской области зафиксировали очередной случай чумы свиней

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Харьковской области, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Читайте такжеВо Львовской области люди перессорились из-за чумы свиней

Согласно сообщению, ветеринары зафиксировали гибель зараженных свиней в подсобном хозяйстве в селе Великая Рогозянка.

Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями. Госпродпотребслужба не уточняет количество зараженных животных.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Согласно данным из открытых источников, с начала этого года в Украине зарегистрированы 115 вспышек АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 4 октября 2017 года на территории Украины ветеринары зарегистрировали 263 случая АЧС в 23 областях.

Как сообщал УНИАН, 2 октября ветеринары зафиксировали случай африканской чумы свиней в пгт Куликовка Черниговской области в фермерском хозяйстве «Колос».

Правительство предлагает в 2018 году в 6 раз увеличить финансирование Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для борьбы с опасными вирусными заболеваниями животных, в частности, африканской чумой свиней (АЧС). Таким образом, финансирование противоэпизоотических мероприятий в следующем году вырастет до 687,2 млн грн с 113,7 млн грн в 2017 году.

Согласно данным главы ведомства Владимира Лапы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн.

По итогам 2017 года глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа прогнозирует в Украине около 200-250 вспышек АЧС.