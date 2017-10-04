Мясо в Украине после нескольких месяцев активного роста начало дешеветь

Закупочные цены на куриное и свиное мясо на украинском рынке с начала октября, спустя несколько месяцев активного роста, продемонстрировали отрицательную динамику, сократившись на 3%, сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

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Так, согласно сообщению, по состоянию на 2 октября средняя закупочная цена на свинину оказалась в пределах от 47 грн до 48 грн за килограмм, что на 1-2 грн/кг меньше, чем в сентябре. Стоимость куриного мяса также сократилась в среднем на 2-3 грн/кг, составив около 46-48 грн/кг.

Тем временем говядина, по данным пресс-службы, за отчетный период подорожала на 2-5%. Таким образом, средняя цена на этот вид мяса по состоянию на 2 октября составила около 82,3 грн/кг против 80,7 грн/кг в сентябре.

По данным экспертов УКАБ, одной из причин такой динамики цен на мясо в начале октября стало осеннее увеличение темпов забоя свиней, сокращение спроса на свинину и курятину со стороны переработчиков из-за высокой стоимости этих видов мяса и, как следствие, переход на говядину.

Как сообщал УНИАН, 16 августа премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что правительство предложит решение, позволяющие снизить цены на мясо.

По данным представителей розничных сетей, закупочная цена на куриное мясо в течение последних двух месяцев выросла в среднем на 25%. Причиной такого подорожания стал стремительный рост потребительского спроса на курятину в связи с тем, что цена на этот вид мяса более доступна по сравнению со стоимостью свинины и говядины.

Между тем цены на красное мясо также стремительно росли. По данным ассоциации «Свиноводы Украины», по состоянию на середину сентября закупочные цены на свинину в живом весе еженедельно увеличивались в среднем на 3%.

В настоящее время Антимонопольный комитет Украины занимается исследованием причин роста цен на рынке курятины и наличия нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.