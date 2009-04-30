Создан Консультативный совет по вопросам АПК

Президент Виктор ЮЩЕНКО создал Консультативный совет по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий.

Об этом говорится в Указе Президента на его официальном сайте.

Совет создан с целью обеспечения разработки и реализации государственной политики по развитию сельского хозяйства и сельских территорий, повышения инвестиционной привлекательности отечественного аграрного сектора экономики и конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Его основными задачами определены:

изучение состояния реализации государственной политики в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий, в том числе развития земельных отношений на таких территориях;

анализ проблем, сдерживающих развитие аграрного сектора экономики;

подготовка предложений по стимулированию инвестиций в агропромышленный комплекс Украины и повышению конкурентоспособности аграрного сектора экономики, в том числе с привлечением международной технической помощи;

разработка предложений, в том числе с привлечением отечественных и международных экспертов, по подготовке проектов нормативно-правовых актов по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий, усовершенствованию земельных отношений на таких территориях.

Председателем совета назначен первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК. Ему поручено подать в месячный срок:

предложения по персональному составу Консультативного совета, предусмотрев включение в него представителей министерств, других центральных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений, организаций, в том числе научно-исследовательских учреждений, производственных кооперативов, ассоциаций производителей сельскохозяйственной продукции и общественности, по их согласию;

проект Положения о Консультативном совете по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий.