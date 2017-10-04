Кабмин назначил замглавы Минагропрода по вопросам фермерства

Кабинет министров Украины назначил вице-президента Ассоциации фермеров и землевладельцев Виктора Шеремету на должность заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам развития фермерства. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

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"Как я и обещал, мы в 2018 году уделим серьезное внимание развитию украинского фермерства. Мы в проекте бюджета уже предусмотрели 1 миллиард гривень на поддержку украинских фермерских хозяйств. Также я обещал, что в Минагрополитики будет введена отдельная должность заместителя министра по вопросам фермерства. По предложению Ассоциации фермеров сегодня будет назначен Шеремета Виктор Васильевич на позицию заместителя министра по вопросам развития фермерских хозяйств в стране", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в середине сентября премьер заявил о поддержке инициативы Ассоциации фермеров по введению в Министерстве аграрной политики и продовольствия должности заместителя министра по вопросам развития фермерства, кооперации и сельских территорий и назначению на эту должность первого вице-президента ассоциации Виктора Шереметы.

Ранее Кабмин утвердил трехлетнюю программу поддержки украинского фермерства, на реализацию которой в следующем году будет направлено не менее 1 миллиарда гривень, и которая будет способствовать росту количества фермерских хозяйств в Украине и созданию новых рабочих мест на селе.