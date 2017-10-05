Чума свиней в Украине: карантин действует в 23 населенных пунктах в 15 областях

Карантин из-за вспышек опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) действует в 23 населенных пунктах в 15 областях Украины, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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В частности, такие пункты расположены в Закарпатской (5), Киевской (3), Одесской, Херсонской (по 2), Винницкой, Ривненской, Хмельницкой, Днепропетровской, Волынской, Полтавской, Донецкой, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской и Черниговской (по 1) областях.

В местах, где объявлен карантин, вводятся ограничительные меры, блокируется перемещение свиней и продукции животноводства, изымается скот, проводится дезинфекция. Карантин в населенном пункте объявляется на 40 дней. Если за это время ветеринары не выявят на его территории новых вспышек, такой населенный пункт считается оздоровленным.

Согласно сообщению, с 2012 года, когда ветеринары зафиксировали первую вспышку АЧС, были оздоровлены 241 из 264 неблагополучных по АЧС пунктов.

В целом, по данным пресс-службы, с начала 2017 года ветеринары зарегистрировали в Украине 116 вспышек АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 5 октября 2017 года года на территории Украины ветеринары зарегистрировали 264 вспышки АЧС в 24 областях.

Как сообщал УНИАН, правительство предлагает в 2018 году в 6 раз увеличить финансирование Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для борьбы с опасными вирусными заболеваниями животных, в частности, африканской чумой свиней (АЧС). Таким образом, финансирование противоэпизоотических мероприятий в следующем году вырастет до 687,2 млн грн с 113,7 млн грн в 2017 году.

Согласно данным главы ведомства Владимира Лапы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн.