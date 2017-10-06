Украина увеличила выручку от агроэкспорта почти на четверть

Украина за первые восемь месяцев текущего года экспортировала сельскохозяйственной продукции на 11,5 миллиарда долларов, что на 24,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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"По данным официальной статистики, экспорт украинской аграрной и пищевой продукции за восемь месяцев текущего года увеличился на 2,3 миллиарда долларов, или на 24,5%, по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, и составил почти 11,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба, основными экспортными товарными группами являются подсолнечное, сафлоровое и хлопковое масла с долей 26,25% от общего объема аграрного экспорта, кукуруза (20,34%), пшеница и смесь пшеницы (12,87%), мясо птицы (2,29%) и другие.

В министерстве прогнозируют, что по итогам 2017 года экспорт украинской аграрной продукции может вырасти на 15-20% по сравнению с предыдущим годом.

Пресс-служба сообщила, что основными покупателями украинской сельхозпродукции в январе-августе 2017 года были Индия, закупившая этих товаров на 1,3 миллиарда долларов, Египет – на 986,1 миллиона долларов, Нидерланды – на 762,8 миллиона долларов, Испания – на 731,6 миллиона долларов, Китай – на 631,8 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт украинской аграрной продукции по итогам 2016 года вырос на 4,5% по сравнению с 2015 годом и составил 15,5 миллиарда долларов. Главными продуктами экспорта в 2016 году традиционно были зерновые культуры, масло и семена масличных культур, соя, сахар и мясо. Ключевыми рынками сбыта выступили страны Азии (45,9% экспорта - 7 миллиардов долларов), Евросоюз (27,5% - 4,2 миллиарда долларов), Африка (15,7% - 2,4 миллиарда долларов), страны СНГ (7,7% - 1,2 миллиарда долларов) и США (0,9% - 45 миллионов долларов).