Украина вдвое сократила экспорт сахара

Украинские предприятия в предыдущем месяце поставили на внешние рынки 16,94 тысячи тонн сахара, что в 2,3 раза меньше, чем в сентябре прошлого года, сообщила пресс-служба ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор".

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"За первый месяц текущего маркетингового года украинские производители поставили на внешние рынки 16,94 тысячи тонн сахара... На аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 39,9 тысячи тонн сахара", - говорится в сообщении.

Пресс-служба пояснила, что сокращение этого показателя вызвано несколькими факторами. Прежде всего, на объемы экспорта повлиял старт сезона сахароварения, который опоздал примерно на две недели из-за неблагоприятных погодных условий весной и летом. Другой причиной стала недостаточно благоприятная ситуация на международном рынке.

Согласно сообщению, украинские предприятия в сентябре осуществляли самые крупные поставки сахара в Азербайджан (38% в общей структуре экспорта этого продукта), Судан (16%), Таджикистан (13%), Турцию (8%) и Шри-Ланку (7%).

Эксперты прогнозируют, что в текущем 2017-2018 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2017 – август 2018) украинские предприятия экспортируют около 500 тысяч тонн сахара, тогда как в предыдущем сезоне был установлен рекорд по объемам экспорта этого продукта на уровне 767,3 тысячи тонн.

Пресс-служба добавила, что текущий сезон сахароварения стартовал 30 августа. По состоянию на 5 октября в Украине работают 39 сахарных заводов из прогнозируемых 46, которые произвели уже 369,7 тысячи тонн сахара.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, украинские предприятия за предыдущий сезон сахароварения (20 августа 2016 - 11 января 2017) экспортировали 344 тыс. тонн сахара, что в 33 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. За этот период, как сообщала ассоциация "Укрцукор", они переработали 13,7 миллиона тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 миллиона тонн сахара, при том что потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивается в 1,54 миллиона тонн.

В 2015-2016 МГ аграрии экспортировали 132,2 тысячи тонн сахара.