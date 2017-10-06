Подорожание продуктов: эксперты спрогнозировали, что будет с ценами в октябре

Цены на украинские яблоки в сентябре сократились на 18% за счет увеличения предложения на рынке, сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

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Кроме того, согласно сообщению, подешевело также большинство овощей. Так, больше всего в цене убавил лук - на 9%, в то время как ценники на картофель и свеклу снизились всего на 1%.

Тем временем, мясо и молоко, по данным УКАБ, наоборот, подорожали в пределах от 2% до 4%. Цены на бакалейные продукты остались стабильными.

Пресс-служба добавила, что в октябре эксперты прогнозируют колебания цен на овощи в пределах 3-5%, как в одну, так и в другую сторону. Стоимость яблок будет колебаться в пределах 4-6%.

Согласно прогнозам экспертов, цены на мясо в текущем месяце также не будут стабильными. Кроме того, ожидается, что молоко может вырасти в цене на 2-5% под влиянием фактора сезонности. В то же время бакалейные продукты начнут дешеветь из-за сезонного увеличения производства.

Как сообщал УНИАН, по данным УКАБ, закупочные цены на куриное и свиное мясо на украинском рынке с начала октября, спустя несколько месяцев активного роста, продемонстрировали отрицательную динамику, сократившись на 3%.

Правительство Украины прогнозирует инфляцию в 2017 году на уровне 12,9%, МВФ и Всемирный банк - на уровне 10%.