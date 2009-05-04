ВОЗ: активность гриппа A/H1N1 идет на спад

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатирует спад активности гриппа A/H1N1, который известен также как свиной грипп, но призывает не снижать уровень противодействия его распространению.

Официальный представитель ВОЗ Грегори ХАРТЛ сказал, что текущий "период активности" (вируса) мог пройти.

Однако "мы не можем ослабить бдительность. Есть высокая вероятность того, что вирус вернется, особенно в холодный сезон", - добавил он.

В Мексике пик эпидемии пройден В Мексике, которая, как считается, стала первым очагом гриппа, пик эпидемии вируса свиного гриппа (вирус H1N1) пройден, эпидемия идет на спад. Об этом в воскресенье сообщил министр здравоохранения Мексики Хосе Анхель КОДРОВА.

По словам министра, пик свиного гриппа пришелся на 23-28 апреля. «Развитие эпидемии в настоящее время перешло в стадию спада», - сказал он.

Хосе Анхель КОРДОВА сообщил, что было выполнено 1303 вирусологических анализа. Заболевание, вызванное вирусом A/H1N1, зарегистрировано в 18 мексиканских штатах, однако большинство случаев сосредоточено в столичном регионе. Большинство умерших пациентов - 14 человек - женского пола, хотя заражаются вирусом мужчины и женщины приблизительно с одинаковой частотой.

Как сообщил журналистам глава МВД Мексики Фернандо Гомес МОНТ, правительство рекомендовало политическим партиям отложить по меньшей мере до 15 мая все массовые мероприятия в связи с начинающейся кампанией по подготовке к назначенным на 5 июля парламентским выборам. Дата самих выборов, однако, пока властями под сомнение не ставится.

Вирус не распространяется за пределами Северной Америки Другой официальный представитель ВОЗ Майкл РАЙАН заявил, что нет данных, свидетельствующих о том, что новый грипп A/H1N1 продолжает распространяться за пределами Северной Америки.

М.РАЙАН высоко оценил работу, проведенную в европейских странах по профилактике распространения заболевания и заявил, что ситуация находится под контролем.

Гриппом A болеет около тысячи человек в мире По последним данным Всемирной организации здравоохранения, к 4 мая зарегистрировано около тысячи фактов заражения людей в 20 странах.

ВОЗ констатирует, что от A/H1N1 скончались 26 человек.

К настоящему моменту в Мексике подтверждены 590 случаев выявления заболевания, 25 человек скончались.

В США количество заболевших увеличилось до 226 человек, включая одного умершего.

Большое количество подтвержденных случаев заболевания гриппом А H1N1 было зафиксировано также в Канаде (85 человек), Испании (40 заболевших) и Великобритании (15 заразившихся).

Кроме того, факты заболевания людей новым видом гриппа были отмечены в Австрии, Китае, Коста-Рике, Колумбии, Дании, Сальвадоре, Франции, Германии, Ирландии, Израиле, Италии, Нидерландах, Новой Зеландии, Южной Корее и Швейцарии.

29 апреля ВОЗ повысила уровень угрозы пандемии гриппа A/H1N1 с 4 до 5 по шестибалльной шкале.

Грипп излечим Оба итальянца, заразившиеся вирусом гриппа A/H1N1, выздоровели, сообщает РИА «Новости».

По словам представителя управления здравоохранения Рима, 25-летний мужчина, который недавно вернулся из поездки в Мексику, прошел курс лечения без госпитализации и выздоровел.

Первый итальянец, заразившийся вирусом гриппа A/H1N1, также благополучно выздоровел, сообщил глава территориального управления по здравоохранению Тосканы.

ВОЗ отказалась от названия гриппа свиной

ВОЗ намерена отказаться названия гриппа синой, чтобы избежать неудачного термина, который представляет свиней как опасных животных. Такое решение, по заявлению официального представителя ВОЗ Ричарда Томсона в четверг, принято после того, как мировая аграрная индустрия и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выразили обеспокоенность таким названием.

Свиной грипп теперь рекомендовано называть «грипп А (H1N1).

США, Мексика и Канада просят не вводить торговые санкции Страны, наиболее пострадавшие от гриппа A/H1N1, выступили с призывом не допустить ухудшения торговых отношений в мире.

Министры сельского хозяйства Мексики, США и Канады обратились к правительствам других государств с просьбой не использовать возможность эпидемии как повод для введения торговых санкций, сообщает Би-Би-Си.

Некоторые страны, включая Китай и Россию, уже ввели ограничения на импорт свинины. В Египте продолжается забой примерно 300 тысяч свиней, который власти страны назвали мерой предосторожности против возможного распространения вируса.

Мексиканский министр иностранных дел Патрисия ЭСПИНОСА подвергла критике Китай, Перу, Аргентину, Эквадор и Кубу, отменивших рейсы своих авиакомпаний из Мексики. Министр также выступила против применения в отношении Мексики "несправедливых мер" в связи с распространением гриппа.

ООН и ВТО недовольны запретом на импорт свинины ООН и ВТО в совместном заявлении сообщили, что ограничение на импорт свинины не может быть оправдано угрозой распространения свиного гриппа, поскольку, как установили ученые, вирус А/H1N1 не передается через употребление в пищу свиного мяса.

Заявление международных организаций появилось после того, как Китай и Россия, основные потребители американской свинины, запретили ее ввоз из-за угрозы свиного гриппа.

Другие государства, такие как Индонезия, Украина, Филиппины и Сербия, запретили импорт определенных видов свинины из США.

Обама и Кальдерон обсудили меры по борьбе со свиным гриппом Меры по борьбе с распространением "нового гриппа" обсудили в субботу по телефону президенты США и Мексики Барак Обама и Фелипе Кальдерон. Об этом сообщил Белый дом.

"Президенты Обама и Кальдерон обменялись информацией о тех усилиях, которые предпринимают их страны для того, чтобы ограничить распространение вируса А/H1N1", - говорится в официальном заявлении. Лидеры двух стран также говорили о "важности тесного американо-мексиканского сотрудничества".

Ранее в радио- и телеобращении к стране Обама заявил, что самый сильный удар вирус А/H1N1 нанес по Мексике, где он стал причиной гибели людей и где зафиксировано большое число инфицированных. Президент признал, что американские специалисты пока не могут понять, почему в США вирус не столь опасен, как в Мексике. Однако, по его словам, власти принимают "необходимые предупредительные меры", исходя из вероятности того, что ситуация может ухудшиться.

Свинина безопасна для человека ВОЗ снова заявила о том, что употребление в пищу свинины не грозит заражением т.н. свиным гриппом, сообщает k2kapital.

ВОЗ подчеркивает, что не свинина, ни продукты из этого вида мяса не будут источниками инфекции.

Организация указывает, что на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что вирус передается через продукты питания. Тем не менее, очень важно, чтобы ветеринарные службы продолжали тесно сотрудничать со своими коллегами-врачами для наблюдения за стадами свиней и любыми признаками необычного заболевания, которое может быть связано с распространением вируса среди людей.

В Украине грипп А не зафиксирован

В Украине пока не зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом А/H1N1.

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины рекомендует гражданам нашей страны воздержаться от поездок в страны, где выявлены случаи заболеваний гриппом A/H1N1. Если же поездку нельзя перенести, то специалисты советуют не посещать людных мест, избегать пользования общественным транспортом, носить четырехслойную марлевую повязку или хирургическую маску.

С целью недопущения занесения вируса гриппа свиней на территорию Украины Государственный комитет ветеринарной медицины 27 апреля ввел запрет на ввоз живых свиней из стран, неблагополучных в отношении этой болезни.

ВОЗ подарила 2,4 млн. доз противогриппозного препарата

Всемирная организация здравоохранения безвозмездно передала в распоряжение 72-х развивающихся стран 2,4 миллиона доз препарата "Тамифлю", используемого для лечения от вируса гриппа A (H1N1).

Лекарства были переданы ВОЗ в качестве дара от известной компании - производителя медицинских препаратов Roche Holding AG, сообщает Associated Press.