Опасность "свиного гриппа" преувеличена

Эксперты американского правительства заявляют, что, согласно предварительным исследованиям, вирус гриппа А/H1N1 может быть менее опасен, чем предполагалось ранее.

Представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний Нэнси Кокс отметила, что ученые не нашли у нового вируса признаков болезнетворности, которые были у вируса, вызвавшего пандемию в 1918 году, когда в мире умерли десятки миллионов человек.

Вместе с тем, эксперты предостерегли, что окончательные выводы делать еще рано и угроза пандемии существует.

Немецкие эксперты во главе с президентом Немецкого института инфекционных заболеваний имени Роберта Коха Йоргом Гакером обеспокоены в первую очередь тем, что вирус свиного гриппа, обнаруженный в Мексике и США, передается не только от животных, но и между людьми. Они не берутся прогнозировать, есть ли потенциальная угроза, что эпидемия в Северной Америке перерастет в пандемию, как это, например, было в начале прошлого века с вирусом "испанки", от которого погибли миллионы людей.

Хорошей новостью является то, говорит Гакер, что инфекцию в настоящее время можно достаточно быстро побороть. Для этого человечество имеет все необходимы медикаменты. Угроза может возникнуть тогда, когда состоится мутация вируса, и он не будет поддаваться в настоящее время существующим лекарствам, предостерегает эксперт.

Администрация президента США объявила чрезвычайное медицинское положение после подверждения 20 случаев заболевания в США, включая 8 в Нью-Йорке. В администрации Обамы опасаются, что это только начало. Пропускные пункты на границе с Мексикой временно закрыты - некоторые заболевшие американцы недавно посещали Мексику.

По материалам Лиги