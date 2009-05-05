В Крыму недостаток воды для орошения

Министр аграрной политики Крыма Павел АКИМОВ обеспокоен судьбой урожая – днепровская вода для полива до сих пор не пришла во многие районы автономии.

«Первомайский район – половина района без воды, Раздольненский район – половина района без воды, Сакский, Симферопольский, Белогорский, Бахчисарайский районы – ни грамма воды нет, Джанкойский – полрайона без воды», – заявил П.АКИМОВ 30 апреля на заседании Совета министров Крыма.

«Мы врыли в землю 3 миллиарда денег, это сев и всё остальное. И что же мы получим в конце? Горит всё! Влаги нет!» - сокрушается министр.

Как передает корреспондент УНИАН, подача воды на орошение не ведется из-за долга насосных станций за электроэнергию.

Премьер-министр АРК Виктор ПЛАКИДА сообщил, что задолженность по субвенциям из государственного бюджета Комитету по водному хозяйству Крыма для расчета с поставщиками электроэнергии составляет 7,6 млн. грн. "Часть долгов за прошлый год была погашена в феврале, часть в размере 7,6 миллионов по-прежнему осталась неоплаченной», - сказал крымский премьер.

Руководство Крыма настаивает на том, чтобы Государственный комитет Украины по водному хозяйству гарантировал выплату средств из бюджета страны. «Мы сегодня ждем гарантий господина СТАШУКА (главы Госкомводхоза) о том, что государственный бюджет гарантирует отплату 7,6 млн. грн.», - сказал глава правительства Крыма.

«Таким образом, мы сможем гарантировать энергетикам оплату за эти долги», - сказал В.ПЛАКИДА.