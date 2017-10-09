Украина увеличила экспорт подсолнечного масла на треть

Украинские предприятия в 2016-2017 МГ (МГ, сентябрь 2016 – август 2017) экспортировали 5,84 миллиона тонн подсолнечного масла, что на 30,4% превышает показатель предыдущего маркетингового года, сообщила пресс-служба объединения предприятий по производству и переработке растительных масел и жиров "Укролияпром".

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"В 2016-2017 МГ экспорт подсолнечного масла превысил 5,8 миллиона тонн, и это при полном удовлетворении внутренних потребностей рынка и росте переходных остатков", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за отчетный период украинское подсолнечное масло закупали в 124 странах мира.

Согласно сообщению, экспорт рафинированного подсолнечного масла в 2016-2017 МГ по сравнению с предыдущим сезоном вырос в 2,6 раза – до 478,7 тысячи тонн. Отечественные экспортеры поставляли этот продукт в 20 стран мира.

Экспорт соевого масла за отчетный период увеличился на 16%. Этот продукт импортировали 29 стран. В то же время, экспорт рапсового масла сократился на 54,2% из-за сокращения переработки этой культуры. Рапсовое масло поставлялось на рынки 20 стран.

Кроме того, по информации пресс-службы, Украина в 2016-2017 МГ экспортировала 4,73 млн тонн подсолнечного шрота, что на 25% превышает показатель 2015-2016 МГ. Отечественные экспортеры поставляли этот продукт в 49 стран мира.

Пресс-служба добавила, что украинские предприятия в 2016-2017 МГ произвели рекордные 6,27 миллиона тонн подсолнечного масла благодаря максимальному урожаю подсолнечника за все годы независимости на уровне 13,6 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), украинские предприятия в первом полугодии текущего года экспортировали подсолнечного масла на сумму 212 млн долл., что в 1,57 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Основными покупателями украинского подсолнечного масла стали страны Азии, импортировавшие украинский продукт на 114 миллионов долларов (54%), Африки (более 45 миллионов долларов, 21%), Европы (более 33 миллионов долларов, 15%), а также страны СНГ, Америка, Австралия и Океания (20 миллионов долларов, 10%).

Министерство сельского хозяйства США (USDA) оценивает экспорт подсолнечного масла из Украины в 2017-2018 маркетинговом году (сентябрь 2017 – август 2018 года) на уровне 5 миллионов тонн. При этом производство подсолнечного масла в нашей стране может составить 5,63 миллиона тонн.

По оценкам первого заместителя главы Минагропрода Максима Мартынюка, украинские предприятия в 2017 году произведут 6,3 миллиона тонн подсолнечного масла, при том что внутреннее потребление этого продукта составляет всего 0,4 миллиона тонн.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.