В Житомире немецкий эксперт проводит тренинг по развитию фермерских хозяйств и села

В Житомире проходит тренинг, в котором участвует эксперт Немецко-украинского агрополитического диалога Уве Шьоне.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, тренинг проходит сегодня, 9 октября, в офисе Житомирского обособленного подразделения «Центр развития местного самоуправления» под названием: «Кооператив – основа благосостояния сельских общин».

О развитии села участникам тренинга рассказал, в частности, директор центра Василий Невмержицкий. «Сельские территории развиваются за счет малого предпринимательства. Наша область – аграрная. Поэтому развитие фермерских хозяйств, создания сельскохозяйственных кооперативов - это важная составляющая этого. Именно поэтому мы решили провести этот тренинг, чтобы вы вышли сегодня отсюда с новыми знаниями и знали, как развить село», – сказал он,обращаясь к участникам мероприятия.

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Тренинг продлится в течение дня. Во время обучения участники узнают, как создается кооператив, как развивать села за счет фермерских хозяйств, а также будут говорить о других возможностях, которые можно реализовать на сельской территории.

Справка УНИАН. С января 2006 года Проект «Немецко-украинский аграрный диалог (APD)» поддерживает Украину в деле реформирования аграрного законодательства и аграрной политики с учетом международного опыта Германии и других стран, а также международных организаций (ЕС, ВТО), в соответствии с принципами рыночной экономики и структурной политики.