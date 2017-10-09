Украина экспортировала рекордной объем льна

Украинские сельхозпроизводители в 2016-2017 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2016 – август 2017) экспортировали рекордные 63 тысячи тонн льна, что на 57,5% превышает показатель за 2015-2016 МГ, сообщила пресс-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт".

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"Положительная динамика, которая была характерна для второй половины сезона, позволила в целом за сезон экспортировать рекордный объем льна - 63 тысячи тонн, что на 57,5% больше по сравнению с прошлым маркетинговым годом (40 тысяч тонн)", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в августе экспорт масличного льна из Украины составил 3,6 тысячи тонн, что более чем в 2,5 раза превышает показатель июля текущего года и на 44% – августа прошлого года.

По данным пресс-службы, в 2016-2017 МГ украинские экспортеры значительно диверсифицировали рынки сбыта этой продукции. По итогам сезона импортерами украинского льна стали 50 стран.

Так, за отчетный период доля Венгрии в структуре украинского экспорта льна составила 44%, стран ЕС – 34%, Турции – 8%, Египта – 5%. Характерным для 2016-2017 сезона стало открытие новых рынков сбыта, таких как Непал, Пакистан, Бангладеш, Гонконг, Сингапур, Таиланд и другие.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, Украина за первые восемь месяцев текущего года экспортировала сельскохозяйственной продукции на 11,5 миллиарда долларов, что на 24,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Основными экспортными товарными группами являются подсолнечное, сафлоровое и хлопковое масло с долей 26,25% от общего объема аграрного экспорта, кукуруза (20,34%), пшеница и смесь пшеницы (12,87%), мясо птицы (2,29%) и другие. В министерстве прогнозируют, что по итогам 2017 года экспорт украинской аграрной продукции может вырасти на 15-20% по сравнению с предыдущим годом.