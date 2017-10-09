В Украине из-за неурожая может подорожать подсолнечное масло

Эксперты прогнозируют, что в связи со снижением в этом году урожайности подсолнечника, Украина в текущем 2017-2018 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2017 – август 2018) сократит объемы переработки семян и экспорта подсолнечного масла, что может привести к росту цен на этот продукт.

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Об этом сообщила пресс-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт".

"Учитывая текущую ситуацию, "УкрАгроКонсалт" ожидает сокращения объемов производства как семян подсолнечника, так и подсолнечного масла и, как следствие, снижение экспортного потенциала рынка подсолнечного масла, что станет фактором роста цен на сырье и на продукты переработки", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, посевные площади под подсолнечником в Украине в 2017 году остались на уровне прошлого года и составили 6,4 млн га. Однако в начале уборочной кампании текущего года урожайность подсолнечника была на 35% ниже прошлогодней, а к началу октября – на 12% ниже 2016 года. По этой причине эксперты опасаются дефицита подсолнечника на украинском рынке.

Объединение предприятий по производству и переработке растительных масел и жиров "Укролияпром" также прогнозирует значительное сокращение урожая подсолнечника из-за сложных погодных условий и не дает более точной оценки ожидаемых объемов производства масла. В связи с этим эксперты предлагают переработчикам обращать больше внимания на такие культуры, как соя, рапс и лен с целью максимальной загрузки мощностей.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укролияпром", украинские предприятия в 2016-2017 МГ произвели рекордные 6,27 миллиона тонн подсолнечного масла благодаря максимальному урожаю подсолнечника за все годы независимости на уровне 13,6 миллиона тонн. При этом они экспортировали 5,84 миллиона тонн подсолнечного масла, что на 30,4% превышает показатель предыдущего маркетингового года.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) оценивает экспорт подсолнечного масла из Украины в 2017-2018 маркетинговом году (сентябрь 2017 – август 2018 года) на уровне 5 миллиона тонн. При этом производство подсолнечного масла в нашей стране может составить 5,63 миллиона тонн.

Ранее Минагропрод оценивал объемы производства подсолнечного масла в 2017 году на уровне 6,3 миллиона тонн, при том что внутреннее потребление этого продукта составляет всего 0,4 миллиона тонн.

Украина является крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла.