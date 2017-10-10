Чума свиней: на Житомирщине зафиксировали еще одну вспышку

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Житомирской области, сообщается на сайте Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Житомирской области.

Читайте такжеЧума свиней в Украине: карантин действует в 23 населенных пунктах в 15 областях

Согласно сообщению, ветеринары зафиксировали гибель зараженных свиней в личном подсобном хозяйстве в селе Головки. Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.

По информации ведомства, в подсобном хозяйстве было уничтожено все поголовье свиней (7 голов), проведена дезинфекция помещения, где содержались свиньи, и территории хозяйственного двора. Также ветеринары изъяли у владельца и утилизировали около 45 кг продуктов убоя свиней.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

В зоне защиты было забито 78 свиней, в настоящее время в этой зоне живые свиньи отсутствуют. Изъято и утилизировано около 10 кг свинины.

Согласно данным из открытых источников, с начала этого года в Украине зарегистрировано 117 вспышек АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 10 октября 2017 года на территории Украины ветеринары зарегистрировали 264 случая АЧС в 24 областях.

Как сообщал УНИАН, правительство предлагает в 2018 году в 6 раз увеличить финансирование Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для борьбы с опасными вирусными заболеваниями животных, в частности, африканской чумой свиней (АЧС). Таким образом, финансирование противоэпизоотических мероприятий в следующем году вырастет до 687,2 миллиона гривень с 113,7 миллиона гривень в 2017 году.

Согласно данным главы ведомства Владимира Лапы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.

По итогам 2017 года глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа прогнозирует в Украине около 200-250 вспышек АЧС.