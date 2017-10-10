Финансирование мер по борьбе с заболеваниями животных хотят увеличить в 10 раз

Финансирование Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для борьбы с опасными заболеваниями животных, в частности африканской чумой свиней (АЧС), через два года может быть увеличено в десять раз, сообщила пресс-служба со ссылкой на главу ведомства Владимира Лапу.

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"В целом через два года финансирование противоэпизоотических мероприятий будет увеличено в 10 раз. То есть на политическом уровне есть полное понимание проблемы и потенциальных угроз от недофинансирования мероприятий по борьбе с заболеванием животных, и сейчас мы видим поддержку мероприятий, которые осуществляет Госпродпотребслужба", - приводятся в сообщении слова Лапы.

Пресс-служба напомнила, что Кабинет министров предлагает в следующем году увеличить финансирование противоэпизоотических мероприятий в Украине до 687,2 миллиона гривень с 113,7 миллиона гривень в 2017 году, что позволит полностью покрыть потребности Госпродпотребслужбы в финансовом ресурсе. Согласно сообщению, глава ведомства надеется, что украинский парламент поддержит инициативу правительства. Это позволило бы сделать борьбу с опасными заболеваниями животных более систематической и результативной.

"В последние годы недофинансирование противоэпизоотических мероприятий было систематическим, что не давало возможности компетентному органу выполнять свои функции в рамках плана противоэпизоотических мероприятий", - отметила пресс-служба.

Так, согласно сообщению, в 2013 году Кабмин направил на проведение противоэпизоотических мероприятий 80,8 миллиона гривень (31,7% потребности), в 2014 - 48,7 миллиона гривень (16,8%), в 2015 – 90,04 миллиона гривень (22,3%), в 2016 – 52,9 миллиона гривень (27,3%), а в 2017 – 113,7 миллиона гривень (31,43%).

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По данным ведомства, соотношение бюджетных расходов на проведение этих мероприятий и стоимости произведенной в Украине продукции животноводства за период с 2013 по 2016 год составило всего 0,06%. При этом в других странах мира этот показатель значительно выше. Так, в Австралии он составляет 0,74%, в Канаде и Республике Чили - 0,37%, Евросоюзе - 0,74%, Исландии - 1,66%, Израиле - 0,66%, Японии - 0,45%, Республике Корея - 0,44%, Мексике - 0,48%, Норвегии - 1,97%, Новой Зеландии - 1,12%, Турции - 0,18%, США - 0,86%.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Кабмин увеличил общее финансирование Госпродпотребслужбы по сравнению с 2016 годом на 70% - до 1,9 миллиарда гривень. Но большая часть выделенных средств была направлена на увеличение зарплатного фонда сотрудников ведомства для борьбы с коррупцией.

В конце прошлого года ряд аграрных ассоциаций написали открытое письмо премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой увеличить финансирование ведомства для борьбы с заболеваниями животных. Согласно их подсчетам, для проведения плановых противоэпизоотических мероприятий в 2017 году необходимо было предусмотреть в госбюджете около 337 миллионов гривень.

Глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа прогнозирует по итогам 2017 года в Украине 200-250 вспышек АЧС, тогда как в прошлом году был зарегистрирован 91 случай заражения.