Количество заболевших гриппом A/H1N1 в США достигло 403 человек

Число заболевших гриппом A/H1N1 в США достигло 403 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по контролю и профилактике болезней Минздрава страны.

Таким образом, за сутки в Соединенных Штатах подтверждено более ста новых случаев заражения, что является самым высоким показателем с момента вспышки гриппа, подтвержденной в Нью-Йорке 26 апреля. При этом во вторник в Нью-Йорке уже 90 заболевших, отмечает Центр. О случаях инфицирования людей в Мексике и США неизвестным ранее штаммом вируса гриппа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в конце апреля 2009 года. О новом вирусе сообщали как о "свином гриппе", однако позднее ВОЗ по настоянию правительств ряда стран и представителей мясной отрасли приняла решение не использовать этот термин, а заменить его техническим названием вируса - "грипп A/H1N1". Уровень угрозы пандемии гриппа A/H1N1 29 апреля ВОЗ повысила с 4 до 5 по шестибалльной шкале. Заболевание вызвано гибридом вируса типа "А". У заболевших повышается температура, появляются кашель, насморк, головная и мышечная боль, в некоторых случаях отмечаются рвота и диарея.