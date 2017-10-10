В Малинском районе Житомирщины будут проводить карантинные меры для профилактики АЧС

В Малинском районе Житомирской области в течение 40 дней будут проводить карантинные меры для профилактики африканской чумы свиней. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в связи со вспышкой африканской чумы свиней в Малинском районе определили зону наблюдения, где в течение 40 дней продлятся карантинно-ограничительные мероприятия по ликвидации и профилактики АЧС.

Как рассказал начальник Главного управления Держпродспоживслужби в Житомирской области Александр Шпита во время заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при ОГА, зоной надзора комиссия определила территорию Малинского района по границе населенных пунктов, которые находятся на расстоянии 3 км от очага заболевания.

Читайте такжеНа Житомирщине появилась фабрика по производству канцтоваров

«Решением комиссии мы вводим карантин на 40 дней на территории Малинского района в связи со вспышкой африканской чумы свиней в селе Головки и принимаем все необходимые меры, чтобы инфекцию локализовать и ликвидировать. В план мероприятий, который сегодня утвержден, включено выделение зоны с установлением ветеринарно-полицейских постов для недопущения распространения заболевания. Также созданы дезбарьеры – специальными дезинфицирующими веществами обрабатывается автотранспорт, который выезжает с этой территории. Одним из основных карантинных мероприятий является категорическое ограничение вывоза свинины из зоны карантина», – отметил Шпита.

Он также отметил, что с жителями населенных пунктов района ведется разъяснительная работа, ведь для недопущения распространения инфекции восприимчивы все животные должны быть уничтожены.

«По информации Шпита, окончательная причина возгорания АЧС еще не определена. Но, по данным специалистов, владелец хозяйства в августе завез животных из Ровенской области. А так как инкубационный период длится до 6 месяцев, то наибольшая вероятность завоза инфицированных свиней», - сообщают в облгосадминистрации.

Напомним, что специалисты службы быстро отреагировали на вспышку африканской чумы в сел. Головки Малинского района и оперативно провели мероприятия по ликвидации и недопущению распространения заболевания.

«По состоянию на 9 октября, в очаге заболевания все поголовье свиней подвергнуто убою и утилизации (7 голов). В зоне защиты – с. Апрельское, Лидовка, Маклаевка и Красный Лан – ликвидировано 78 голов свиней, живого поголовья животных пока нет», - отмечают в облгосадминистрации.

Специалисты управления с 6 октября начали дезинфекцию мест содержания и забоя животных. На карантинных постах дежурят сотрудники ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы и Нацполиции. Уже изъято и утилизировано около 10 кг свинины, употребляются другие карантинные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередной случай опасного вирусного заболевания животных - африканской чумы свиней (АЧС) в Житомирской области. Согласно сообщению Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Житомирской области ветеринары зафиксировали гибель зараженных свиней в личном подсобном хозяйстве в селе Головки. Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.

Правительство предлагает в 2018 году в 6 раз увеличить финансирование Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для борьбы с опасными вирусными заболеваниями животных, в частности, с африканской чумой свиней (АЧС). Таким образом, финансирование противоэпизоотических мероприятий следующего года вырастет до 687,2 млн грн с 113,7 млн грн в 2017 году.

Согласно данным главы ведомства Владимира Лапы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а косвенные расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн.

По итогам 2017 года глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа прогнозирует в Украине около 200-250 вспышек АЧС.