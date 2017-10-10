Украинские аграрии намолотили почти 44 миллиона тонн зерновых

Украинские аграрии к 10 октября 2017 года намолотили 43,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 11,3 миллиона га (78% от прогноза) при урожайности 38,6 ц/га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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В частности, гречихи намолочено 170 тысяч тонн с 152 тысяч га (83%), проса - 74 тысячи тонн с 51 тысяча га (91%), кукурузы – 5,8 миллиона тонн с 1,4 миллиона га (31%).

Кроме того, аграрии намолотили 9,3 миллиона тонн подсолнечника с площади 9 миллиона га (82%), 2,3 миллиона тонн сои с 1,2 миллиона га (62%), а также накопали 5,4 миллиона тонн сахарной свеклы с 125 тысяч га (39%).

В конце августа аграрии завершили уборку ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 9,7 миллиона га, намолотив 37,5 миллиона тонн зерна.

Как сообщал УНИАН, в ходе весенней посевной кампании аграрии засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 7,17 миллиона га. Всего зерновыми в Украине засеяно 14,3 миллиона га (включая 7,15 миллиона га под озимыми культурами). Общая площадь посева сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года составляет 26,9 миллиона га, что на 152 тысячи га превышает показатель прошлого года.

По информации Государственной службы статистики, украинские аграрии в 2016 году под урожай озимых культур и зеленого корма засеяли 8,1 млн га, что на 3,8% больше, чем в 2015 году. При этом площади под зерновые культуры увеличились на 1,5% – до 7,2 тысячи га.

Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2016 году в Украине было собрано 65,95 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.