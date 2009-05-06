В Украине сев яровых проведен на 84%

В Украине всеми категориями хозяйств яровые зерновые и зернобобовые посеяны на 6 млн. 290 тыс. га, что составляет 84% от прогноза.

Такие оперативные данные регионов на 5 мая УНИАН сообщили в Министетрстве аграрной политики Украины.

При этом ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми засеяно 4 млн. 699 тыс. га, или 105% от прогноза.

Яровой пшеницей засеяно 335 тыс. га (106%), ячменем – 3 млн. 599 тыс. га (104%), овсом засеяно 444 тыс. га (102%), горохом – 274 тыс. га (105%), кукурузой на зерно - 1521 тыс. га (63%).

Кроме того, хозяйства приступили к севу гречки и проса. На сегодня все категории хозяйств посеяли 24 тыс. га гречки, что составляет 9% от прогноза, и 11 тыс. га проса (8%).

Сахарная свекла посеяна на площади 327 тыс. га (94%), подсолнечник - на 2 млн. 485 тыс. га (71%), соя - на 292 тыс. га (51%).

Подкормка озимых культур проведена на 8 млн. 22 тыс. га, что составляет 97% от прогноза, отмечает министерство.