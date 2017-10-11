АМКУ проверит рынок сахара на монополизм

Антимонопольный комитет Украины намерен исследовать концентрацию на отечественном рынке сахара в связи с приобретением предприятием «Радеховский сахар» (Львовская обл.) нового оборудования для переработки сахарной свеклы.

Читайте такжеЭксперты прогнозируют сокращение экспорта сахара на 35%

Как сообщается на сайте АМКУ, в рамках соответствующего исследования проводится опрос среди участников рынка сахара.

По данным регулятора, в конце сентября АМКУ приступил к рассмотрению дел о приобретении «Радеховским сахаром» производственного оборудования: свеклорезок, пресса для жома, свекломоек, сортировочной установки и т.д. Это оборудование позволит предприятию перерабатывать сахарную свеклу и производить сахар на Хоростковском, Збаражском и Козивском производствах в Тернопольской области.

Как сообщал УНИАН, украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 30 августа, переработали более 2,5 млн тонн сахарной свеклы и произвели более 330 тыс. тонн сахара.

По информации ассоциации «Укрцукор», украинские сахарные заводы за прошлый сезон сахароварения, который стартовал 20 августа 2016 года и завершился 11 января 2017 года, переработали 13,7 млн тонн сахарной свеклы, из которой произвели 2,01 млн тонн сахара, при том что потребность украинского внутреннего рынка в 2017 году оценивается в 1,54 млн тонн.

В 2016 году производство сахарного сырья увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 30%, производство сахара – на 40%.