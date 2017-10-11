Аграрии Житомирщины собрали 65% урожая поздних зерновых

Аграрии Житомирской области на данный момент уже собрали 65% урожая поздних зерновых культур. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные управления агропромышленного развития.

«В области продолжается сбор поздних сельскохозяйственных культур. Аграрии уже собрали поздние зерновые и зернобобовые культуры на 270,9 тыс. га, что составляет 65%», - сказано в сообщении.

Читайте такжеУкраинские аграрии намолотили почти 44 миллиона тонн зерновых

По информации управления агропромышленного развития облгосадминистрации, по состоянию на 11 октября, во всех категориях хозяйств аграрии обмолотили 270,9 тыс. га (65% к прогнозу) зерновых и зернобобовых культур, что на 3,2 тыс. га больше, чем на эту дату прошлого года. Удалось намолотить 1 млн 026,1 тыс. тонн зерна при средней урожайности 37,9 ц / га.

В частности, кукурузу на зерно собрано с площади 21,8 тыс. га (14%) собрали 162,6 тыс. тонн. Гречку обмолотили на 13,3 тыс. га (69%) и получили 15,8 тыс. т. Просо собрали на 2,6 тыс. га (70%), валовой сбор составляет 3,9 тыс. т.

Читайте такжеУкраина вдвое сократила экспорт сахара

Сои с площади 59,1 тыс. га (40%) намолотили 123,3 тыс. тонн, а подсолнечника собрали 106 тыс. тонн на 47,6 тыс. га (48%).

Продолжают аграрии собирать сахарную свеклу, которые выкопали на площади 8,1 тыс. га (65%) и имеют урожай в 380,3 тыс. тонн. Это на 62,7 тыс. тонн (20%) больше соответствующей даты 2016 года.

Также, по состоянию на сегодня во всех категориях хозяйств посев озимых зерновых культур под урожай 2018 провели на площади 136,4 тыс. га (90% к прогнозу), что на 23% больше, чем в прошлом году.