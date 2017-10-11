Украина увеличила экспорт масличных культур почти в 2 раза

Украинские аграрии с начала 2017-2018 маркетингового года (МГ, июль 2017 – июнь 2018) экспортировали 1,6 миллиона тонн масличных культур, что почти в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"По состоянию на 11 октября в рамках текущего маркетингового года было экспортировано более 1,6 миллиона тонн масличных культур, в том числе рапса - более 1,46 миллиона тонн, сои - более 0,15 миллиона тонн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 0,9 миллиона, в том числе рапса - почти 0,64 миллиона тонн, сои - более 0,27 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Госпродпотребслужбы, по состоянию на 27 сентября 2017 года украинские аграрии экспортировали 1,32 миллиона тонн масличных культур.

Украина за восемь месяцев текущего года экспортировала сельскохозяйственной продукции на 11,5 миллиарда долларов, что на 24,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Основными экспортными товарными группами являются подсолнечное, сафлоровое и хлопковое масла с долей 26,25% от общего объема аграрного экспорта, кукуруза (20,34%), пшеница и смесь пшеницы (12,87%), мясо птицы (2,29%) и другие.