Полный отжим: число рейдерских захватов агропредприятий в Украине за последний год увеличилось вдвое - СМИ

С начала года Антирейдерский союз предпринимателей (АРСП) зарегистрировал семь десятков случаев силовых захватов агропредприятий, и это вдвое больше, чем было за весь 2016-й. Об этом пишет журнал "Новое время".

"Рейдеры в Украине под прикрытием полиции и чиновников Минюста развязали массовую охоту на новую тучную “добычу” - аграриев. Сейчас этот рынок находится в числе немногих, где есть устойчивый подъем", - говорится в статье издания.

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“Рейдеры заинтересовались сельским хозяйством в надежде роста цен на землю и подъеме аграрного рынка”, - уверен Андрей Семидидько, глава АРСП.

При этом по данным Ассоциации животноводов, чаще всего недружественные “поглощения” происходят в Центральной Украине, чуть меньше их на юге страны.

“На сегодняшний день фермер не может защитить свой бизнес, свою собственность, свой урожай, - подчеркивает Ирина Паламар, председатель ассоциации. - Он может потерять все за считаные минуты”.

Полный текст статьи читайте в журнале "Новое время".

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ сообщили о незаконном сборе урожая рейдерами в Херсонской области. 6 сентября неизвестные лица с охранной фирмой и отрядом спец назначенцев полиции, заехали на арендованные ООО "Глобал-Инвест" земельные участки, и начали сбор урожая сои собственными комбайнами.