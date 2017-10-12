Чума свиней: опасное заболевание зафиксировали сразу в четырех областях

Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередные случаи опасного вирусного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) в Ривненской, Винницкой, Луганской и Одесской областях, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Согласно сообщению, ветеринары зафиксировали заражение свиней в подсобных хозяйствах в селах Тараканов (Ривненская область), Посухов (Винницкая область), Коржовое (Луганская область), а также на предприятии "Пшеничное" в селе Васильевка (Одесская область).

Диагнозы АЧС подтверждены лабораторными исследованиями. Госпродпотребслужба не уточняет количество зараженных животных.

В очаге заболеваний проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

Согласно данным из открытых источников, с начала этого года в Украине зарегистрированы 122 вспышки АЧС. Всего с 2012 года и по состоянию на 12 октября 2017 года на территории Украины ветеринары зарегистрировали 270 вспышек АЧС в 24 областях.

Как сообщал УНИАН, правительство предлагает в 2018 году в 6 раз увеличить финансирование Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для борьбы с опасными вирусными заболеваниями животных, в частности, африканской чумой свиней (АЧС). Таким образом, финансирование противоэпизоотических мероприятий в следующем году вырастет до 687,2 миллиона гривень с 113,7 миллиона гривень в 2017 году.

Согласно данным главы ведомства Владимира Лапы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.

По итогам 2017 года глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа прогнозирует в Украине около 200-250 вспышек АЧС.