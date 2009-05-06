ЗАО “Фоззи” получило убыток

ЗАО “Фоззи”, входящее в группу компаний Fozzy Group, закончило 2008 год с чистым убытком 148 млн. 358 тыс. грн. против чистой прибыли 12 млн. 238 тыс. грн. в 2007 году.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на информационном сайте ГКЦБФР.

Как указывается в сообщении, в 2008 году долгосрочные обязательства компании составляли 737 млн. 445 тыс. грн., текущие обязательства – 692 млн. 377 тыс. грн. На конец 2008 года собственный капитал компании составляет «минус» 110 млн. 598 тыс. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Фоззи» входит в группу компаний Fozzy Group.

На конец 2008 года уставный капитал компании составляет 150 тыс. грн.

Fozzy Group развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты «Сільпо», оптовые гипермаркеты Fozzy, магазины у дома «Фора» и «Буми», аптеки «Будь Здоровий», фармацевтические супермаркеты «Біла ромашка», магазины персональной электроники «Ringoo».

Основные предприятия промышленного направления Fozzy Group - Нежинский консервный завод, птицефабрика ООО ПКФ «Варто». Ресторанный бизнес - чешские ресторации «У Хромого Пола» и «Старомак», рестораны Prad-A-Café и «Liquor».