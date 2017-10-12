За девять месяцев на развитие земельных фондов Житомирщины направлено свыше 1,5 млн грн

За девять месяцев этого года на развитие земельных фондов Житомирщины направлено свыше 1,5 млн грн.

Об УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные Главного управления Госгеокадастра в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, в январе-сентябре этого года в бюджеты Житомирской области поступило 3,365 млн грн как возмещение потерь от сельскохозяйственного и лесохозяйственного производств.

«На специальных счетах местных советов накопленные поступления от возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производств составляют 23,688 млн гривен с учетом прошлых периодов. Наибольшие суммы аккумулированные на счетах местных советов Житомирского (7,3 млн грн), Брусиловского (4,78 млн грн) и Коростенского (2,086 млн грн) районов Житомирской области», - сказано в сообщении.

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Часть накопленных средств, а именно 1,580 млн грн, в текущем году направили на развитие земельных фондов Житомирщины. В частности, 1,105 млн грн использовали на внедрение мероприятий по охране земель, 0,324 млн грн – на проведение их нормативной денежной оценки и 0,151 млн грн – на проведение инвентаризации земель и улучшение сельскохозяйственных и лесохозяйственных угодий.

Напомним, согласно статье 209 Земельного кодекса Украины средства, которые поступают в порядке возмещения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, используются на освоение земель для сельскохозяйственных и лесохозяйственных нужд. Также разрешено использовать эти деньги на улучшение соответствующих угодий, охрану земель, а также на проведение их инвентаризации и нормативной денежной оценки. Использование этих средств на другие цели не допускается.