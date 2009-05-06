Госрегулирование цен не решит проблемы инфляции

По мнению экспертов ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), инициативы Министерства экономики Украины относительно усиления регулирования цен на продовольственные товары не приведут к замедлению темпов инфляции, но способны ухудшить условия работы отечественных товаропроизводителей.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба УКАБ, комментируя заявление министра экономики о необходимости усиления государственного регулирования на рынках аграрной продукции.

В частности, как отмечают в УКАБ, ощутимый рост цен на продукты питания с начала 2009 года произошел на тех рынках, которые в определенной мере зависимы от импорта или могут стать такими в ближайшей перспективе, - это рыба и рыбопродукты, мясо и мясопродукты, а также сахар и продукты с содержанием сахара. Очевидно, что это отголосок девальвации гривни, произошедшей в прошлом году.

Вместе с тем индекс цен на продукты питания не превысил общего индекса потребительских цен за этот период. По мнению специалистов, это является очевидным свидетельством того, что основания для дополнительного административного регулирования цен отсутствуют. Ведь есть опыт предыдущих лет, когда, например, при ограничении рентабельности работы производителям не разрешали учитывать курсовую разницу при обслуживании валютных кредитов в расчете себестоимости, что лишало перспектив прибыльной работы целые отрасти пищевой промышленности.

"Создается впечатление, что административное регулирование цен является вершиной экономической политики в Украине, – прокомментировал руководитель группы экспертов УКАБ Владимир ЛАПА. - Как можно вести речь о дешевых продовольственных товарах украинского производства, когда производители вынуждены лишь за обслуживание кредитов платить от 40-45% годовых, и это в АПК, где цикл производства по многим видам продукции длится год или дольше? Что станет с положительным сальдо внешней торговли (почти 900 млн. долл. в первом квартале 2009 г.) по продукции АПК во второй половине календарного года, если производители не могут получить кредитные ресурсы за неимением свободных средств в банковской системе даже при наличии желания развивать производство и обеспечивать экспортный потенциал, и как это отразится на ситуации на валютном рынке в перспективе?"

В УКАБ подчеркивают, что темпы падения производства в пищевой промышленности в январе 2009 г. составляли 16%, в то время как за январь-март падение уменьшилось до 11%. «Крайне важно не нарушить эти осторожные положительные тенденции», - добавил В.ЛАПА.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует в ближайшее время возобновить систему регулирования цен на основные продукты питания в Украине. Об этом заявил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Он подчеркнул, что сегодня повышение цен на продукты питания играет одну из важных ролей при формировании инфляции.

Он также заявил, что ранее принятое правительством решение об отмене системы регулирования цен на продукты питания было ошибочным.