Украинские аграрии уже экспортировали более 11 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии с начала 2017-2018 маркетингового года (МГ, июль 2017 – июнь 2018) экспортировали 11,27 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 6,67 млн тонн, ячменя – 3,3 млн тонн, ржи – 1,6 тыс. тонн, кукурузы – 1,27 млн тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 119,4 тыс. тонн муки, из которых 119 тыс. тонн составляет пшеничная мука и 0,4 тыс. тонн – другие виды этого продукта.

Ранее пресс-служба Госпродпотребслужбы со ссылкой на данные департамента фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства и рассадничества сообщала, что отечественные аграрии с начала 2017-2018 МГ экспортировали 1,6 млн тонн масличных культур, что почти в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, аграрии в 2016-2017 МГ экспортировали 43,8 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства. При этом выручка от экспорта зерновых увеличилась на 6%, до 6,4 млрд долл.

Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 млн тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.