Потери мексиканских свиноводов из-за гриппа превысят 50 млн долл.

Потери мексиканских производителей свинины из-за гриппа A/H1N1 в мае превысят 50 миллионов долларов, сообщил в среду президент национального совета свиноводства Мексики Марио Кинтанилья (Mario Quintanilla), сообщает РИА Новости.

"В мае из-за падения цен на свинину производители потеряют более 50 миллионов", - заявил журналистам Марио Кинтанилья.

Он рассказал, что в настоящее время в Мексике выращивается более 1 миллиона свиней. В связи со вспышкой эпидемии нового вируса гриппа мексиканцы из-за боязни заболеть практически перестали покупать свинину.

"Производитель с каждой выращенной свиньи теряет более 500 песо (около 50 долларов)", - посетовал президент национального совета свиноводства Мексики.

Он также сообщил, что на всех свинофермах усилен санитарный и биологический контроль в связи со вспышкой гриппа A/H1N1.

"ВОЗ неоднократно заявлял, что разносчиком вируса является человек, и свинину есть можно без всякой опаски, но, к сожалению, во всей этой истории крайними оказались животные", - заключил Кинтанилья.

О случаях инфицирования людей в Мексике и США неизвестным ранее штаммом вируса гриппа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в конце апреля 2009 года. О новом вирусе сообщали как о "свином гриппе", однако позднее ВОЗ по настоянию правительств ряда стран и представителей мясной отрасли приняла решение не использовать этот термин, а заменить его техническим названием вируса - "грипп A/H1N1".

Уровень угрозы пандемии гриппа A/H1N1 29 апреля ВОЗ повысила с 4 до 5 по шестибалльной шкале.