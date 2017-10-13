Гройсман назвал причины роста цен на продукты в Украине

Рост цен на продукты питания в Украине в текущем году связан с недостаточным урожаем фруктов и овощей, а также с увеличением продовольственного экспорта.

Читайте такжеПодорожание продуктов: эксперты спрогнозировали, что будет с ценами в октябре

Об этом в интервью "5 каналу" сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«У нас был рост на овощи, фрукты, потому что в стране не было достаточного урожая. Почему еще цены поднялись? Потому что мы начали быть страной экспортером, начали наше продовольствие продавать за границу, за валюту», - сказал он.

При этом премьер-министр отметил, что ожидает улучшения ситуации в 2018 году.

«Но важно что сделать? Возобновлять мощность производства внутри страны. Поэтому, я в 2018 год, если касается цен, смотрю более оптимистично, чем это было в 2017 году», - сказал он.

Гройсман также отметил, что на рост цен на мясо, в частности повлияла африканская чума (африканская чума свиней - УНИАН), вследствие которой сократилось поголовье свиней.

«Но сейчас мы видим уменьшение цены на свинину. Но наша задача в 2018 году - создать механизмы накапливания мяса в стране, и мы можем это сделать», - сказал Гройсман

Как сообщал УНИАН, в Украине в сентябре 2017 года зафиксирована инфляция на уровне 2% к предыдущему месяцу и 16,4% - в годовом выражении.

Национальный банк ожидает, что уровень инфляции в Украине на конец 2017 года может оказаться выше текущего прогноза в 9,1%, в связи с чем регулятор анонсировал пересмотр прогноза и возможное применение более жесткой монетарной политики.

В Кабинете министров прогнозируют показатель роста потребительских цен на конец 2017 года на уровне 12,9%.

Ключевые кредиторы Украины - Международный валютный фонд и Всемирный банк - прогнозируют замедление инфляции по итогам текущего года до 10%.